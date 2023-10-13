Haluk Bayraktar'dan İsrail zulmüne karşı harekete geçme çağrısı: Hemen şimdi değişmeli karanlık sona ermeli

İşgalci İsrail, hava bombardımanları ile Gazze'de yüzlerce sivili acımasızca katlederken şehrin elektrik ve suyunu keserek de tüm dünyanın gözü önünde büyük bir zulme imza atıyor.





İsrail'in bu zalimliğine sosyal medya hesabından tepki gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Gazze'deki insanlık dramına değinerek işgalci İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu.





"Karanlık sona ermeli"





Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;





İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biri...





İsrail, 50 yıldan fazla süredir Filistinli çocukları, kadınları, masumları katlediyor. Masum insanların topraklarını işgal ediyor, evlerini yıkıyor, yaşam hakkı tanımıyor. Kocaman bir bölgeyi hedef gözetmeden bombalıyor. Filistinlileri insan olarak bile görmüyor.

Her ne kadar İsrail yıllar boyu yaptıkları ile terörize etse de kimden gelirse gelsin sivillere karşı yapılan saldırılar onaylanamaz. Ancak bu saldırıların da soykırıma bahane edilmesi asla kabul edilemez.





Elbette istisnalar var ama insan hakları ve demokrasinin savunucusu olduğunu söyleyen batı, devlet terörüyle yapılan katliamlara sesini çıkarmıyor. En büyük savaş makinelerini masumların üzerine yolluyor. Utanılacak şekilde iki yüzlü bir tutum sergiliyor.

Şu anda tam anlamıyla bir soykırım yaşanıyor. Batı yine yüzünü çevirerek diğer taraflara bakıyor. Çocukların yardım isteyen çığlıklarını duymamak için kulaklarını kapatıyor. İnsanlığa dair bir nebze umudumuz kalması için bunun hemen, şimdi değişmesi gerekiyor.





Artık kimliğine bakmadan ölü çocuklar, kadınlar ve masum insanlar görmemek için harekete geçilmeli. Hiçbir meşruiyeti olmayan devlet terörü durdurulmalı. Acil olarak insani yardımların yapılmasına olanak sağlanmalı. On yıllardır yok edilmeye çalışan Filistin halkına kulak verilmeli.





Karanlık sona ermeli ve masumların yaşam hakkı teslim edilmeli..





İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biri...



İsrail, 50 yıldan fazla süredir Filistinli çocukları, kadınları, masumları katlediyor. Masum insanların topraklarını işgal ediyor, evlerini yıkıyor, yaşam hakkı tanımıyor. Kocaman bir bölgeyi hedef gözetmeden bombalıyor.… — Haluk Bayraktar (@haluk) October 13, 2023







