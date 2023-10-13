|
Gündem

Haluk Bayraktar'dan İsrail zulmüne karşı harekete geçme çağrısı: Hemen şimdi değişmeli karanlık sona ermeli

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Filistin'de yaşanan zulme değinerek işgalci İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu. Bayraktar paylaşımında "Şu anda tam anlamıyla bir soykırım yaşanıyor. Batı yine yüzünü çevirerek diğer taraflara bakıyor. Çocukların yardım isteyen çığlıklarını duymamak için kulaklarını kapatıyor. İnsanlığa dair bir nebze umudumuz kalması için bunun hemen, şimdi değişmesi gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Lokman Özdemir
14:57 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar

İşgalci İsrail, hava bombardımanları ile Gazze'de yüzlerce sivili acımasızca katlederken şehrin elektrik ve suyunu keserek de tüm dünyanın gözü önünde büyük bir zulme imza atıyor.


İsrail'in bu zalimliğine sosyal medya hesabından tepki gösteren Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Gazze'deki insanlık dramına değinerek işgalci İsrail'e karşı harekete geçme çağrısında bulundu.


"Karanlık sona ermeli"


Bayraktar paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

İnsanlık tarihinin en karanlık dönemlerinden biri...


İsrail, 50 yıldan fazla süredir Filistinli çocukları, kadınları, masumları katlediyor. Masum insanların topraklarını işgal ediyor, evlerini yıkıyor, yaşam hakkı tanımıyor. Kocaman bir bölgeyi hedef gözetmeden bombalıyor. Filistinlileri insan olarak bile görmüyor.

Her ne kadar İsrail yıllar boyu yaptıkları ile terörize etse de kimden gelirse gelsin sivillere karşı yapılan saldırılar onaylanamaz. Ancak bu saldırıların da soykırıma bahane edilmesi asla kabul edilemez.


Elbette istisnalar var ama insan hakları ve demokrasinin savunucusu olduğunu söyleyen batı, devlet terörüyle yapılan katliamlara sesini çıkarmıyor. En büyük savaş makinelerini masumların üzerine yolluyor. Utanılacak şekilde iki yüzlü bir tutum sergiliyor.

Şu anda tam anlamıyla bir soykırım yaşanıyor. Batı yine yüzünü çevirerek diğer taraflara bakıyor. Çocukların yardım isteyen çığlıklarını duymamak için kulaklarını kapatıyor. İnsanlığa dair bir nebze umudumuz kalması için bunun hemen, şimdi değişmesi gerekiyor.


Artık kimliğine bakmadan ölü çocuklar, kadınlar ve masum insanlar görmemek için harekete geçilmeli. Hiçbir meşruiyeti olmayan devlet terörü durdurulmalı. Acil olarak insani yardımların yapılmasına olanak sağlanmalı. On yıllardır yok edilmeye çalışan Filistin halkına kulak verilmeli.


Karanlık sona ermeli ve masumların yaşam hakkı teslim edilmeli..




#Haluk Bayraktar
#İsrail
#Filistin
#Gazze
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2. Torba yasada müjdeler peş peşe geldi! Yeni torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?