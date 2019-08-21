Haluk Hoca’yı uğurladık

Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü törenleri kapsamında bir etkinliğe katıldıktan sonra Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun, dün Sultanahmet Camisi’nde ikindi namazında kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli Hereke’deki aile kabristanında toprağa verildi. Cenazeye birçok seveninin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı.

SİYASİLER YALNIZ BIRAKMADI

Cenazeye Cumhurbaşkanının yanı sıra Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine Bakanı Berat Albayrak, Kültür Bakanı M. Nuri Ersoy, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Prag Büyükelçisi Egemen Bağış, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Savunma Üniversitesi Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Vali Ali Yerlikaya, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Savunma Bakanı Fikri Işık, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ve birçok siyasi katıldı.

ÖNEMLİ BİR YOL ARKADAŞIMIZDI

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Öncelikle Halûk hocamıza Allah’tan rahmet ailesine baş sağlığı diliyorum. Milletimize ve ilim dünyamıza baş sağlığı diliyorum. Malum sevgili peygamberimiz hadisi şeriflerinde; ‘Alimin ölümü alemin ölümü gibidir’ buyuruyor. Şimdi biz bunlardan bir tanesini daha yaşıyoruz. Halûk Hocamız bizim önemli bir yol arkadaşımız oldu. Kültürde, sanatta edebiyatta bir tarihçi olarak tarihte bizimle yol yürüdü. Bu yol yürüyüşü esnasında da gerçekten onun dürüstlüğü, onun duruşu, vakarı örnekti. Hele hele gurbetteki o öğrencilerimize her ay tarih dersi vermek üzere oraya gidiş gelişleri, özellikle bir Tuna aşığı olması hasebiyle de Tuna dersleri çok çok anlamlıydı” dedi.

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DİCLE’NİN KUZULARINI YEDİRMEYECEĞİZ

Erdoğan, “Son zamanlarda özellikle Dicle’nin kuzularına aşkı vardı. ‘Dicle’nin kuzularını çakallara yedirtmeyeceğiz’ diye bir yaklaşımı vardı. Halûk Hoca hiç endişe etme, Dicle’nin kuzularını Allah’ın izniyle çakallara yedirtmeyeceğiz. Onların karşısındaki dik duruşumuz aynen devam edecek” şeklinde konuştu. Dursun, 1957’de Kocaeli Hereke’de dünyaya geldi. Galatasaray Lisesi’nden sonra, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi’nde Son Çağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi kürsülerini bitirdi.

GERİDE ÖNEMLİ ESERLER BIRAKTI

Marmara Üniversitesi’nde Yakın Çağ Tarihi Ana Bilim dalında profesörlük ünvanı aldı. İBB Kültür A.Ş.’de Genel Müdür Danışmanlığı yaptı. İl Kültür ve Turizm Müdürü vekilliği, Ayasofya ve Topkapı Sarayı Müzeleri müdürlüğü yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda müsteşarlık da yapan Dursun, 2018’de bakan yardımcısı olarak atandı. Şehir ve Kültür: İstanbul, İstanbul’da Yaşama Sanatı, Boğaziçi’nde Kırk Yılım, Osmanlı Coğrafyası’na Yolculuk isimli eserlerin de bulunduğu 9 kitap yazdı.

GALATASARAY CAMİASI UĞURLADI



Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun için dün ilk tören mezun olduğu Galatasaray Lisesi’nde düzenlendi. Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “Gerçekleştirdiği birçok proje için kendisine minnettarız” dedi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’un kızı Nilay Dursun, Galatasaray Lisesi’nden çok sayıda arkadaşı ve sevenleri katıldı.

Adı Malazgirt’te yaşayacak

Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında “4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni”ne katıldıktan sonra kaza sonucu hayatını kaybeden Dursun’un ismi Malazgirt Kültür Merkezine verilecek. Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, “Hocamız, Malazgirt Zaferi’mizi anma etkinlikleri çerçevesinde bizleri yalnız bırakmayarak dün düzenlediğimiz bilgi şölenine katıldı, çok güzel bir konuşma yaptı. Bu, büyük bir feyiz aldığımız konuşma oldu. İlçemizde de hocamızın adını sonsuza kadar yaşatacağız” dedi.

Sürücü hakimiyetini kaybetti

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Dursun ve beraberindekilerin Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki programlarının ardından Erciş’e doğru kara yoluyla hareket ettiğini, Çelebibağı Mahallesi aile plajı bölgesine gelindiği sırada sürücü M.Ş.B’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobilin yolun sağındaki şarampole yuvarlandığı açıklandı. Öte yandan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaralanan sürücü M.Ş.B. ile Dursun’un asistanı Ferhat Küçük’ün sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.