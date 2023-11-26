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Hamas: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları üzerine yedi Taylandlıyı serbest bıraktık

Hamas, İsrail ile yaptığı esir takası anlaşması kapsamında bugün 13 İsrailliyi ve yedi Taylandlı rehineyi serbest bıraktı. Hamas İslami Direniş Hareketi tarafından yapılan basın açıklamasında söz konusu yedi rehinenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için yürüttüğü diplomasi çabalarına cevap olarak serbest bırakıldığı belirtildi.

01:20 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 01:36 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi çabaları üzerine yedi Taylandlı rehineyi serbest bıraktığını duyurdu.

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi çabaları üzerine yedi Taylandlı rehineyi serbest bıraktığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'de kalıcı barışın sağlanması adına yürüttüğü diplomasi çabaları Hamas İslami Direniş Hareketi'nde karşılık buldu.

Hamas İslami Direniş Hareketi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi çabaları üzerine yedi Taylandlı rehineyi serbest bıraktığını duyurdu.

Hamas ile İsrail arasında esirlerin takasına ilişkin mutabakat uygulamaya geçirildi.

24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya giren ve Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakmasını kapsayan mutabakat kapsamında Hamas, 13 İsrailliyi ve yedi Taylandlı rehineyi serbest bırakarak ikinci esir takasını gerçekleştirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları üzerine serbest bıraktık"

Hamas İslami Direniş Hareketi'nden esir takasına ilişkin yapılan basın açıklamasında ise dikkat çeken bir detay yer aldı.

Söz konusu açıklamada yedi Taylandlı rehinenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin'de barışın sağlanması adına yürüttüğü diplomasi çabalarına cevap olarak serbest bırakıldığı belirtildi.



#Hamas
#Esir Takası
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
21 dakika önce
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