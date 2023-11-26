Hamas: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabaları üzerine yedi Taylandlıyı serbest bıraktık

Hamas'ın ertelendiğini duyurduğu ikinci esir takası gerçekleşti. Bu kapsamda 13 İsrailli esir ile yedi yabancı uyruklunun daha serbest bırakıldığı açıklandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle esir takasını ertelediğini duyurmuştu. Daha sonra Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada krizlerin aşıldığı ve takasın gerçekleşeceği belirtilmişti.