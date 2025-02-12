Hamas heyeti Kahire'de: Masada ateşkes var

Görüşmede İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal ederek taciz ateşleri açması, Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişini kısıtlaması ve tedavi olmak için sınır kapısından geçmesi gereken hasta ve yaralı Filistinlilerin geçişine izin vermemesinin konuşulması bekleniyor.