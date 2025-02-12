Hamas heyeti Kahire'de: Masada ateşkes var

Hamas heyeti Mısır'ın başkenti Kahire'ye ulaştı.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya liderliğindeki müzakere heyeti, ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda üst düzey Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye geldi.
Halil el-Hayya başkanlığındaki heyetin, Mısırlı yetkililerle görüşmeye başladığı bildirildi.
Görüşmede İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal ederek taciz ateşleri açması, Gazze Şeridi'ne insani yardımın girişini kısıtlaması ve tedavi olmak için sınır kapısından geçmesi gereken hasta ve yaralı Filistinlilerin geçişine izin vermemesinin konuşulması bekleniyor.
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