Hamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail ısrarla reddediyor

"Her şeyden önce bizim için çok önemli bir mesele olan tam bir ateşkes üzerinde ısrar ediyoruz. Yani (İsrail askerlerinin) Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'deki ablukanın kaldırılması. İsrail ise bu maddelere ısrarla karşı çıkıyor."