Hamas'tan ateşkes açıklaması: İsrail ısrarla reddediyor

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze Şeridi'nde olası ateşkes ve esir takası anlaşması için sundukları maddelere İsrail'in ısrarla karşı çıktığını söyledi.
Hamdan, Gazze Şeridi'nde muhtemel ateşkes anlaşması hakkında Hamas'ın Beyrut ofisinde açıklamada bulundu.
Hamdan, Hamas ile İsrail'in ateşkes taslağında yaşadığı anlaşmazlıklar hakkında şöyle konuştu:
İsrail saldırıları sonlandırmayı reddediyor
İsrail'in üzerinde ısrar ettiği konulara değinen Hamdan, "İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam etmek istiyor. Ateşkes istemedikleri gibi ablukayı kaldırmaya da yanaşmıyorlar. En büyük anlaşmazlık bu." diye konuştu.
Arabulucuların anlaşma taslağı üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarına işaret eden Hamdan, Hamas'ın tüm şartlarının yerine getirileceğinin garantisinin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Hamas hapisteki tüm Filistinlilerin serbest bırakılmasını istiyor
Hamdan, esir takası için İsrail'e üst düzey bir isim iletip iletmedikleri hakkında, "İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bu da en sonunda gerçekleşecektir." şeklinde konuştu.