|
Gündem

Hamas'tan katil İsrail'e ağır darbe

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail askerlerine karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdiklerini ve çatışma bölgelerinde birçok İsrail askerini öldürdüklerini, birçok askeri de yaraladıklarını açıkladı.

09:16 - 8/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:17 - 8/01/2024 Pazartesi
Diğer
İsrail askerleri
İsrail askerleri

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgaline direnen Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail askerleriyle girdikleri çatışmalarda çok sayıda işgalcinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Bureyc bölgesinde İsrail'e ait "merkava" tipi 2 tank ile bir buldozerin Yasin-105 roketleriyle hedef alındığı belirtildi.


İki tünel havaya uçuruldu


Açıklamada, saldırılar sonucu çok sayıda İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı, ayrıca 7 İsrail askerinin bulunduğu iki tünelin de havaya uçurulduğu ifade edildi.


Kassam Tugayları, ayrıca Han Yunus'un El-Mahatta bölgesindeki İsrail askerlerinin toplanma alanlarını havan toplarıyla vurduğunu bildirdi.




#Hamas
#İsrail
#Gazze
28 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yılın ilk Kabine Toplantısı'nda başlıklar belli oldu! Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli aylığı için refah payı ve seyyanen zam masada...