Hamas'tan katil İsrail'e ağır darbe

İsrail, Gazze Savaşı’nda bütün insanlığa karşı ağır bir suç işleyerek tarihe geçti. Kuşkusuz bu bir soykırımdı. İsrail, Gazze’de ve Filistin’in bütününde işlediği suçun yanında büyük bir yıkıma da yol açtı. Gazze’de taş üstünde taş kalmadı. Batı Şeria’da da Filistinlilerin evleri sistemli bir şekilde yıkılıyor. Bu, tam anlamıyla bütünlüklü bir siyasetin hayata geçirildiği anlamına gelmektedir. İsrail, bütün Filistinlileri mülksüzleştiriyor. Bu da İsrail’i Batı Avrupa’nın ve özellikle de Anglosakson