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Hamile eşini arabadan attı - Adana yerel haberleri

Hamile eşini arabadan attı

Adana'da resmi nikahı olmayan kocası tarafından otomobilden atılan hamile kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi IHA
Kocası tarafından arabadan atılan hamile kadın.
Kocası tarafından arabadan atılan hamile kadın.

Olay Çukurova ilçesi, Karslılar Mahallesinde meydana geldi.

İddiaya göre, resmi nikah olmadan C.Y. ile evlenen 3 aylık hamile A.E. (32) dün otomobil ile gezmeye çıktı.

Ancak gezerken C.Y. eşini kıskandığı için aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası C.Y. eşini darp edip otomobilden aşağı attı.

Bunun üzerine hamile kadını gören vatandaşlar durumu polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis kadın hamile olduğu için ambulans çağırdı.

Kadın, olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zanlı ise polis tarafından her yerde aranıyor.

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