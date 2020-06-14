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AĞRI

Hamile kadın tandıra düşen 2 yaşındaki kızını kurtarmaya çalışırken feci şekilde can verdi: Küçük kız da kurtarılamadı

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki kızını kurtarmak isterken kendi de tandıra düşerek hayatını kaybeden hamile kadın ve 2 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Haber Merkezi İHA
Ağrı'da küçük kız ile anne tandıra düşerek hayatını kaybetti.
Ağrı'da küçük kız ile anne tandıra düşerek hayatını kaybetti.

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde meydana gelen olayda 27 yaşındaki 3 çocuk annesi ve hamile Hacer Ergül, ekmek pişirdiği sırada yanında bulunan iki yaşındaki kızı Ayşegül tandıra düştü. Kızını kurtarmak isterken kendi de tandıra düşerek hayatını kaybeden annenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldıran 2 yaşındaki kızı Ayşegül de Ağrı ve Erzurum’da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Ayşegül, annesinin ardından bir gün sonra annesinin mezarının yanında toprağa verildi.

2 yaşındaki Ayşegül Ergül

4 AYLIK HAMİLE EŞİNİ VE KIZINI KAYBETTİ

  • Baba Fuat Ergül, 4 aylık hamile olan eşi ve kızının feci şekilde hayatını kaybetmesinin ardından büyük bir acı yaşadı. İki çocuğuyla baş başa kalan baba Ergül yakınlarının yardımıyla ayakta durabiliyor.

27 yaşındaki 3 çocuk annesi ve hamile Hacer Ergül

Öte yandan, anne Hacer Ergül’ün küçük bir çocukken babasının göle düşerek boğulduğu, annesi ve dört yetim kardeşiyle hayatın zorluklarıyla mücadele etmekle çocukluğunun geçtiği öğrenildi.

Hacer Ergül ile kızı Ayşegül yan yana defnedildi.
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