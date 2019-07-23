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ADANA

Adana haberleri: Hamile kediyi kuyruğundan tutarak Pitbull'un ağzına attılar

Hamile kediyi Pitbull'a parçalattılar

Adana'da bir kişi, kuyruğundan tuttuğu 'Çıtır' isimli hamile kediyi arkadaşının tuttuğu Pitbull'un ağzına atarak telef olmasına neden oldu. Şahıslardan şikayetçi olan kedinin sahibi gözyaşlarına boğuldu.

Haber Merkezi IHA
Zehra Kuşçu'nun kedisini Pitbull'a parçalattılar.
Zehra Kuşçu'nun kedisini Pitbull'a parçalattılar.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, 3 arkadaş yanlarına Pitbull cinsi köpeklerini alarak mahalledeki Defne Caddesi'nde gezmeye başladı. Bu arada köpek caddedeki market sahibi Zehra Kuşçu'nun 3 yıldır baktığı "Çıtır" isimli hamile kediyi görünce kovaladı.

KUYRUĞUNDAN YAKALADI VE PİTBULL'UN AĞZINA ATTI

  • Şahıslardan biri korkup minibüsün altına giren kediyi tutup çıkarmak istedi. Bu arada kedinin kardeşi "Pıtır" isimli diğer kedi onlara karşı koymaya çalıştı ancak o da Pitbull saldırınca kaçtı. Bu arada bir şahıs, kedinin kuyruğundan tutup köpeğin önüne attı. Kediyi havada kapan köpek onu saniyeler içinde parçaladı.

Hamile kedi, köpek gittikten sonra kalkıp gitmeye çalıştı ancak olduğu yere düşerek telef oldu. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kedinin öldüğünü gören vatandaşlar ise onu alıp kutuya koyarak sahibi Kuşçu'ya götürdü. Kedisinin öldüğünü gören Kuşçu, gözyaşları içinde polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik kamera kayıtlarına alarak zanlıları bulmak için çalışma başlattı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kuçşu, 3 yıldır kediyi beslediklerini, mahallede bulunan erkeklerin her gün köpeklerine zevkine kedi öldürttüğünü söyleyerek, "Benim kedim marketten çıkmazdı. Ben ona gözüm gibi bakardım. Onun yavruları olacaktı hamile kediyi tutup köpeğin önüne atmışlar. Böyle bir şey olmaz ben bunlardan şikayetçiyim, ceza alsınlar" dedi.

Kedisinin yanına giden Kuşçu, burada da gözyaşlarını tutamadı.

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