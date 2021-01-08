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ANKARA

Hamsi avı 10 gün yasak

Hamsi avı 10 gün yasak

Boyu 9 santimetrenin altındaki hamsi sürülerinin avlanması sonucu hamsi stoku tehlikeye girince yasak geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Boğazı ve Karadeniz’de hamsi avcılığının 8-18 Ocak arasında durdurulduğunu açıkladı. Hamsi biyolojisinde düzelme olmazsa yasak 10’ar günlük periyodlarla 20 gün daha sürecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz’de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz’de İstanbul ili Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu’ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 08 Ocak 2021’den itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

  • “Bu süre içerisinde bakanlığımızca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde, 10’ar günlük periyotlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecek olup, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek kontrol ve denetim faaliyetleri yapılacaktır.
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