Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahlar yavru uskumruyla doldu

eni av sezonunda hamsi avı ile yüzlerinin güldüğünü söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, palamutun hayal kırıklığı yaşattığını belirtirken, hamsinin ise yüz güldürdüğünü söyledi. Kılıç, \"Palamut hayal kırıklığına uğrattı. Bu sene palamut yok. Çok az durumda. Bu yüzden de tezgahlarda palamut çok gözükmüyor. Hamsi çok iyi. Yerli hamsi çıkmaya başladı. Lezzeti gayet yerinde palamutun eksikliğini galiba hamsi ile tamamlayacağız. Haricinde diğer balıklarda mevcut. İnşallah bereketli bir sezon olacak ama palamuttan umudumuz yok artık. Palamut olmayacak gibi duruyor. Denizlerde bütün balıklar aynı anda olmuyor. Palamutun çok olduğu zaman hamsi eksiliyor. Bu sene çinekop, lüfer gibi balıkların bolluğu ile dolacak gibi gözüküyor. İlerleyen zamanlarda onları da hissedeceğiz. Palamut her sene olmuyor. Bir sene oluyor. Bir sene olmuyor. Hamsi yine öyle ama şu anda hamsi gayet iyi durumda. Denize çıkan balıkçılar ile görüşüyoruz, hamsinin Karadeniz’de gayet iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Şu anda yerli hamsimiz bu zamanlarda tezgahlarda olmuyordu ama şimdi tezgaha geldi. Erken olmasına rağmen bu bolluktan insanlarda bizde faydalanacağız” şeklinde konuştu.