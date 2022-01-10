Gündem Hamsi Gürcistana kaçtı, tezgahlar yavru uskumruyla doldu
BALIKESİR

Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahlar yavru uskumruyla doldu

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde Balıkesir Büyükşehir Balık halinde Hamsi tezgahlarda yer almazken Marmara’da yakalanan uskumru tezgahları doldurdu. Bandırma balıkhalinde yavru uskumru bolluğu yaşanıyor. Balıkhaline Hamsi gelmemesi sebebiyle hamsi tezgahlarda yerini alamadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahlar yavru uskumruyla doldu
Balıkhane

Hamsinin Gürcistan’a kaçtığını ve uskumru bolluğu yaşandığını belirten Balıkçı Metin Çokgezenler, "Havaların soğumasıyla Hamsi balığı Gürcistan’ a kaçmıştır. Marmara’da yakalanan Uskumrunun yavrusunun boşluğunu yaşıyoruz. Bir haftadır satıyoruz kilosu 25 Lira. Halkımıza kilosu 25 Liradan İstavrit, Kolyoz ve uskumru yavrusu satıyoruz. Erdek, Ocaklar ve Adalar tarafından yakalanan uskumru yavrusu bolluğu yaşıyoruz. 25 Liraya halkımıza akşam yemeği satıyoruz" şeklinde konuştu. Balıkhaneye balık bolluğu ve fiyatların uygun olması sebebiyle vatandaşlar ilgi gösteriyor.

Av yasağı bitti: Hamsi yüzleri güldürdü palamut ise hayal kırıklığı yaşattı
FOTOĞRAF 6
Title
Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından balıkçılar denize açıldı. Gece yarısından sonra denize açılan balıkçılar 1 haftalık avlanmanın ardından dönüşlere başladı. Taze balıklar ise tezgahta ki yerini almaya başladı.
Title
Tezgaha gelen balıklar ise vatandaşlar tarafından ilgi ile karşılandı. Uzun bir sürenin ardından taze balık yemek için balıkçı tezgahlarına giden vatandaşlar hamsiyle buluştu. Tezgahlarda yerini alan balıklar arasında en çok hamsi tercih edilirken, palamut ise denizden az çıkması sebebi ile tercih edilen balık türleri arasına giremedi.
Title
eni av sezonunda hamsi avı ile yüzlerinin güldüğünü söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, palamutun hayal kırıklığı yaşattığını belirtirken, hamsinin ise yüz güldürdüğünü söyledi. Kılıç, \"Palamut hayal kırıklığına uğrattı. Bu sene palamut yok. Çok az durumda. Bu yüzden de tezgahlarda palamut çok gözükmüyor. Hamsi çok iyi. Yerli hamsi çıkmaya başladı. Lezzeti gayet yerinde palamutun eksikliğini galiba hamsi ile tamamlayacağız. Haricinde diğer balıklarda mevcut. İnşallah bereketli bir sezon olacak ama palamuttan umudumuz yok artık. Palamut olmayacak gibi duruyor. Denizlerde bütün balıklar aynı anda olmuyor. Palamutun çok olduğu zaman hamsi eksiliyor. Bu sene çinekop, lüfer gibi balıkların bolluğu ile dolacak gibi gözüküyor. İlerleyen zamanlarda onları da hissedeceğiz. Palamut her sene olmuyor. Bir sene oluyor. Bir sene olmuyor. Hamsi yine öyle ama şu anda hamsi gayet iyi durumda. Denize çıkan balıkçılar ile görüşüyoruz, hamsinin Karadeniz’de gayet iyi durumda olduğunu söylüyorlar. Şu anda yerli hamsimiz bu zamanlarda tezgahlarda olmuyordu ama şimdi tezgaha geldi. Erken olmasına rağmen bu bolluktan insanlarda bizde faydalanacağız” şeklinde konuştu.
Title
Balık fiyatlarının çok yüksek olmadığını ilerleyen zamanlarda azalacağını belirten Kılıç, “Balık fiyatları şu anda gayet makul durumda. Hamsinin kilosu 25 lira. Mezgit 25, İstavrit 30, Kefal ve deniz levreği var. Öyle çokta yüksek durumda değil fiyatlar. İlerleyen zamanlarda balık fiyatları daha da düşecek” diye konuştu.
Title
Title
Av yasağı bitti: Hamsi yüzleri güldürdü palamut ise hayal kırıklığı yaşattı
Denizlerde avlanma yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçıların avladıkları balıklar tezgahları doldurdu. Yeni av sezonunda palamutta hayal kırıklığı yaşayan balıkçıların yüzünü ise hamsi avı güldürdü.

Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü
EKONOMİ
Yasaklar işe yaradı: Hamsi boyları uzadı fiyatları yarı yarıya düştü
Denizde hareketsiz bulundu

Denizde hareketsiz bulundu

Rus kadın 40 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Dünyanın en ilginç otomobili

Dünyanın en ilginç otomobili

​Test sürüşü yapıldı: Öyle bir özelliği var ki...
Eskişehir zirvede

Bakan Koca haftalık vaka haritasını açıkladı.

​Viking Kralı Ragnar Diyarbakır'da doğdu.

TOKİ başvuruları bugün başladı: En ucuzu 376 bin TL

​Bir önceki aya göre değişim göstermedi.

​İstanbul'da PKK'ya şafak operasyonu.

​Yeni Şafak milli muharip uçağın tasarlandığı tesise girdi.

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan Babacan'a TOGG tepkisi.

​Kıdem tazminatı ve çalışma hayatında yeni dönem.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.