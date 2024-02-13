Hamza Dağ'dan İzmir'e müjde üstüne müjde: Ulaşımdan çevreye sağlıktan spora 11 başlıkta dev projelerini duyurdu

Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Proje Tanıtım Toplantısı"nda İzmir'e yönelik projelerini açıkladı.
Kent sakinlerimiz; yaşamlarının her aşamasında, hayatlarının her anında destekleyici ve yönlendirici bir anlayışla bizleri hep yanlarında görecek. İzmir’imize 360 derece belediyecilik ile her alanda kaliteli hizmet sunacağız.
Şehrimize sunacağımız tüm alt yapı ve üst yapı projelerinde dayanıklı ve modern ürünler kullanarak sürdürülebilir kaliteli bir hizmet anlayışını kentimize kazandıracağız. Katılımcı bir yönetişim dönemi için söz veriyoruz.
Şimdi de, yönetim anlayışımıza geçmek istiyorum. İzmir’imizi Türkiye Yüzyılı’nın parlayan yıldızı yaparken nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. İlk olarak yerelde hizmet anlayışıyla her daim ulaşılabilir olacağız. İzmirli hem şehrilerimiz, vatandaşın ayağına giden bir belediye ile tanışacak. Mobil iletişim araçlarımız sürekli İzmir’imizin sokaklarında dolaşacak.
Kent sakinlerimizin yaşam kalitesini artırabilecek yenilikçi politikaları, teknolojileri ve kentsel yönetişim yaklaşımlarını benimseyeceğiz. Güncel teknolojik yöntemleri şehrimize kazandıracağız. Hizmetlerimiz için dijital platformlardan, yenilenebilir enerji altyapısına, trafik akışını optimize eden akıllı sistemlere kadar tüm teknolojik çözümleri şehrimizde uygulayacağız."
11 başlıkta projeler
- İzmir Körfez Geçişi
"İzmir Körfez Geçişi, İzmir'in iki yakası birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesidir. Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir.
Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir.
Projeyle birlikte yapılacak raylı sistem, her iki yakadaki raylı sistemlere entegre edilecek. Bu sayede, İzmir'in ulaşım ağında entegre, verimli ve hızlı bir sistem oluşturulacak.
- Yeni Çevreyolu Projesi
İzmir'imizin en can alıcı sorunlarından biri olan trafik meselesine köklü bir çözüm getirecek olan "İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi”ni hayata geçireceğiz.
Yeni çevreyolumuz ile şehrin trafiğini rahatlatmayı, şehre nefes aldırmayı hedefliyoruz. Bu yol şehrin içindeki araç yoğunluğunu azaltarak, emisyon miktarlarında önemli bir düşüş sağlayacak.
Menemen-Buca arası 20 dakikaya inecek
Yeni çevreyolunun devreye girmesiyle, Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresi 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya inecek. Bu, her bir İzmirli için değerli zamanını, aileleri ve sevdikleriyle geçirilebileceği anlamına geliyor.
- RAYLI SİSTEMLER
Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağımızı bütünleştireceğiz. Yapımı devam eden Buca Metrosu’nu tamamlayacağız.
Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosu’nu tamamlama çalışmasını devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız. İZBAN’a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız.
İZBAN'a 4 durak eklenecek
İZBAN’a 4 durak ekleyeceğiz. Devam eden Gürçeşme ve Katip Çelebi Üniversitesi durakları hızlıca hayata geçirilecek, Asarlık ve Koyundere duraklarını da en kısa sürede yapacağız. Yerli ve milli tren setlerimizle İZBAN'ı 9 vagona çıkartarak, burada yaşanan izdihamları da bitireceğiz. 30 yeni tren seti alarak, istasyonlardaki 24 dakikalık bekleme süresini 12 dakikaya, 12 dakikalık bekleme süresini ise, 6 dakikaya indirerek hemşehrilerimize zamandan yarı yarıya tasarruf ettireceğiz.
'90 dakika' uygulaması geri geliyor
“90 dakika” uygulamasını geri getireceğiz. Ayrıca Genç İzmirim Kart sahipleri için bu süreyi 120 dakikaya çıkartacağız.
Otoparklarda yüzde 50 indirim
"Park Et, Ücretsiz Devam Et" uygulamasıyla özel araçlarını otopark noktalarına park eden vatandaşlarımız “İZMİRİM KART” uygulamasıyla hem otoparktan indirimli yararlanacak hem de toplu taşıma araçlarında yapacakları ilk 90 dakika yolculuklarda ücretsiz seyahat edebilecektir.
Otogar yenilenecek
Otogarı İzmir'in yenilikçi, modern ve yeşil kimliğine uygun bir şekilde yerinde yenileyeceğiz. Yenileme projesi kapsamında, mevcut kot farkını koruyarak, otobüslerin giriş ve çıkışlarının ayrı katlardan yapılmasını sağlayacağız. Bu, hem trafik akışını kolaylaştıracak hem de terminalin işlevselliğini artıracak bir adım olacak.
Deniz ulaşımının ulaşım içindeki payını 2 katına çıkacak
Mevcut iskeleleri aktif hale getirerek, deniz ulaşımının payını yüzde 2,5’ten yüzde 5’e çıkartarak, toplam ulaşım içindeki payını 2 katına artıracağız."
Mevcutta sadece ulaşım kartı olarak kullanılan İZMİRİM KART’ı İzmirlilere hayatın her alanında kullanabileceği yeni nesil ödeme yöntemi haline getireceğiz.
Göreve geldiğimiz ilk iki senede şehrimizin genelinde 100 adet kreş açacağız.
Çeyiz ve düğün hediyesi
Yeni evlenecek sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz.
10 bin lira eğitim desteği
Şehrimizde yaşayıp üniversiteyi kazanmış her gencimize tek seferlik 10 bin lira eğitim destek bursu vererek, üniversiteye başladıkları ilk dönemde destek olacağız.
0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapıyoruz. Kadın girişimcilerimize pozitif ayrımcılık yaparak, kent genelinde oluşturacağımız teknopark ve kuluçka merkezlerinde minimum yüzde 30 kullanım payı ayıracağız.
Ailesinde engelli bulunan vatandaşlarımızın seyahat etme, acil durum vb nedenlerle engelli bireylerini emanet edecekleri “MOLA EVLERİ” kuracağız.
Engelleri vatandaşlara ücretsiz tatil imkânı
Engelli vatandaşlarımıza eğitim destek bursu vereceğiz.
Emeklilere 10 bin liralık ödeme
Dezavantajlı emeklilerimize yılda bir kez Sosyal İzmirim Kartlarına 10 bin lira yükleme yapacağız. Bu sayede giderini azaltarak aile ekonomisine katkı sağlayacağız.
Yine sosyo-ekonomik dezavantajı bulunan emeklilerimize hane başı tükettikleri doğalgazın 50 metreküp miktarını ücretsiz olarak karşılayacağız.
Çocuk Gelişim Akademilerimizi hayata geçireceğiz.
İzmir'imizin sadece kötü kokudan arınması için değil, körfezimizin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projemiz: Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması…
"Yaşanan koku ve sinek problemini ortadan kaldıracağız"
4. fazın yapım sürecini ivedilikle tamamlayacağız, Ardından ilk üç fazın modernizasyonunu gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 1.5 milyar lira olan bu yatırım, İzmir'imizin çevresel sürdürülebilirliğinin can damarı olacaktır.
Geçmişte dökülen yaklaşık 2.5 milyon metreküp çamur olan alanı yeşillendirerek rehabilite edeceğiz. Bu vesileyle şehrimizde özellikle yaz aylarında yaşanan koku ve sinek problemini ortadan kaldıracağız.
Yeşil alan projeleri
Mavinin ve yeşilin en güzel buluştuğu "İzmir Bahçeleri" projemiz. "İzmir Bahçeleri" sadece bir park ya da yeşil alan projesi değil, aynı zamanda şehrimizin sosyal dokusunu güçlendirecek, insanımıza nefes aldıracak bir buluşma noktası olacak.
Toplamda 10 milyon metrekare yeni yeşil alan oluşturacağız.
Böylece, şehrimizin her bölgesinde oluşturulacak "İzmir Bahçeleri" afetlere karşı dirençli bir İzmir inşa etme vizyonumuzun önemli bir parçası haline de getireceğiz.
Enerji yatırımları
İzmir'imizi yenilenebilir enerjinin merkezi yapacağız. Güneş enerjisi tarlaları, rüzgar türbinleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla şehrimizin enerji ihtiyacını çevre dostu yöntemlerle karşılayacağız.
Toplamda 150 megavat kapasiteli güneş enerjisi alanları kuracağız.
İzmir'in rüzgarlı tepelerini değerlendirerek, rüzgâr enerjisinden maksimum fayda sağlayacağız. Kurulacak rüzgâr türbinleriyle, temiz ve yenilenebilir enerji üretimimizi artıracağız.
İspanya Bilbao örneğine benzer şekilde Çandarlı Limanı ve art alanı, bu sanayiye hizmet verecek şekilde hayata geçireceğiz.
Kesintisiz körfez yolu
Yıllardır hayalini kurduğum bir proje var. İnciraltı’ndan Bostanlı’ya denizle bütünleşmiş bir yürüyüş yolu. Körfez boyunca kesintisiz yaya ve bisiklet yolları inşa ederek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürmelerini sağlayacağız.
Fuar Alanı'nda dönüşüm
İzmir'imizin, güzeller güzeli şehrimizin simgelerinden biri olan Fuar Alanı'nı, "Yaşayan Kültür Park" olarak yeniden hayata geçirme vizyonumuzu paylaşmak istiyorum. Kültür Park’ın içindeki Göl Gazinosu ve Atlas Pavyonu gibi tarihi yapıları koruyacağız. Burada sonradan yapılmış holleri kaldıracağız. Bu bölgede yeşil alanları canlandıracak, çeşitlendirecek ve bir botanik bahçesi yapacağız. Fuar alanımızı, 7/24 herkesin güven içinde ziyaret edebileceği bir yaşam alanı haline getireceğiz.
Doğalgaz müjdesi
Mevcut durumda İzmir’in köyler hariç hanelerinin yüzde 69’una doğal gaz ulaşıyor.
Söz veriyoruz, görev süremizde doğalgazın ulaşmadığı hiçbir mahallemiz kalmayacak.
Su tarifesinde indirim uygulanacak
Daha önce de ifade ettiğimiz gibi göreve geldiğimizde, 1 Nisan itibariyle Su Ücret Tarifesinde yüzde 50 indirime gideceğiz.
"Yerinde yeniden dönüşüm ile İzmir afetlere karşı direnç kazanacak"
Beş yıl içerisinde, 150 bin konutu yenileyerek şehrimizin kimliğini taşıyan konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşanmasını sağlayacağız. Bu çalışmalar, yeni kuracağımız İZMİR KONUT A.Ş garantörlüğünde gerçekleştirilecek ve şehrimizdeki her bir bireyin güven içinde yaşamasını sağlayacağız.
5 yıl içinde 50 bin Sosyal Konutu ve 4 Yöre Kentini İzmir’imize kazandıracağız.
Burada şunu da belirtmek istiyorum. Bu yerleşim alanları için İzmir’de 5 yıl ikamet şartı koyacağız. Böylelikle şehre dışardan göç gelmeyecek, mevcut yoğunluğu dağıtacağız.
1. Formül - Yarısı Bizden Kampanyası
Yerinde Dönüşüm Modeli’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Emlak Konut A.Ş. arasında yapılacak protokol kapsamında hak sahiplerine belediyemizin desteğiyle uygun finansal modeller oluşturularak vatandaşların depreme dayanıklı evlerine yerleşmelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi garantörlüğünde sağlayacağız.
2. Formül-Rezerv Alanda Yeni Konut
Rezerv alana yapacağımız yeni konutlarda hak sahibi olan orta hasarlılara uygun fiyatlı ve kira öder gibi konut sahibi olma imkanı sunacağız.
Şehrimizde özellikle turizm bölgelerinde yaşayan memur vatandaşlarımızın refahını arttırmak ve destek olmak amacıyla oluşturacağımız yeni konutlarda uygun fiyatlarla kiracı olma hakkı getireceğiz.
Yeşildere Yerinde Dönüşüm Projesi
İzmir’e gelen herkesin dikkatini çeken en önemli kent görüntülerinden birisini Yeşildere yoludur. Yolun sağındaki ve solundaki eskimiş ve düzensiz yapı stoğu ciddi anlamda risk içermektedir. Burada yaşayan vatandaşlarımızın bu bölgenin EXPO alanı ilan edilmesinden rahatsız olduğunu biliyoruz. Burada yapılan EXPO planı iptal edilip, başka bir alana taşınacaktır.
Yol kenarındaki derenin sağ ve sol tarafının rekreasyon alanı olarak planlanması ile bölgenin yeşil oranını artırmayı hedefliyoruz. Ayrıca burada yolun kenarlarından yukarıdaki mahallelere doğru ”Yerinde Yeni Yaşam” düşüncesiyle büyükşehir belediyesi garantörlüğünde konut stokunun yenileyeceğiz.
Urla Karantina Adası'nın Dönüşüm Projesi
Önemsediğim bir diğer proje ise, Urla Karantina Adası'nın Dönüşüm Projesi’dir. 1800'lü yıllardan bu yana, zaman zaman çeşitli hastalıkları olan insanlarımızın yaşadığı, “karantina adası” olarak kullanılan bu özel ada, şimdi İzmir'in yeni cazibe merkezlerinden biri olacak.
İzmir'imizin kalbinde, Alsancak'ta gerçekleştireceğimiz, şehrimize nefes aldıracak Meydan Alsancak projemizin detaylarını paylaşmak istiyorum. Projemizin en önemli hedeflerinden biri de, motorlu taşıt trafiğini yer altına alarak Alsancak'ımızda yürümenin, nefes almanın keyfini çıkarmaktır. İzmirliler olarak, araç trafiğinin ortadan kalkmasıyla, Meydan Alsancak'ta derin bir nefes alacağız. Yaya dostu yeşil alanlar ve dinlenme noktalarıyla Alsancak, hemşerilerimizin buluşma noktası olacak.
Alsancak Tren Garı’mızı “Yenilikçi Ulaşım Politikaları Araştırma Merkezi” olarak yeniden hayata geçireceğiz.
Kalbimizmir projesi
Projemiz ile bu değerli mirası restore ederek, Kemeraltı'nı ve Konak'ı İzmir'in yeniden can damarı yapmayı hedefliyoruz.
Projemiz, Kemeraltı'nı modern bir açık hava müzesi haline getiriyor. 7/24 yaşayan, dinamik bir yer haline getireceğimiz bu bölge, yerel esnafın ve sanatçıların ürünlerini sergileyebileceği, ziyaretçilerin alışveriş yaparken tarihi atmosferin tadını çıkarabileceği bir mekan olacak.
İstihdam projeleri
İzmir'imizde herkes için adil ve sürdürülebilir bir istihdam ekosistemi oluşturmak amacıyla, İstihdam Ofisleri, İzmir Mesleki Eğitim Merkezleri ve İZMİR İstihdam Platformu projelerimizi hayata geçireceğiz.
İzmir'imizi bir girişimcilik merkezi haline getirmek için, İZMİR Girişim Sermaye Fonu'nu kuracağız.
Yeni İşim, İlk Ofisim projemizle girişimcilerimize ofis, malzeme ve muhasebe desteği sağlayacağız.
QR İzmir projesi
QR İzmir; öncelikle şehrimizin sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe yapısal analizini çıkartacak, binalarımızda yapılan yapısal değişimleri dijitalde arşivleyecektir. Böylelikle kentimizin yapısal gelişimlerini birçok farklı disiplinde her an takip edebiliyor olacağız.
Yine gerek büyükşehir gerekse de ilçe belediyelerimizin hizmet araçlarını, QR İzmir sistemine entegre edeceğiz. Böylelikle kentimiz genelinde belediye hizmetlerimizin sokak, mahalle, ilçe bazında analiz edilmesi sağlanacak, yoğunluklarına göre hizmet trafikleri güncellenecektir. Böylelikle doğru anda doğru hizmetin en uygun şekilde ulaşması sağlanacaktır.
Kentimiz genelindeki tüm güvenlik ve trafik kameraları QR İzmir sistemimize entegre edeceğiz. Bölgesel trafik yoğunlukları analiz edilerek, kentimizin yeni altyapı ihtiyaçları veriye dayalı oluşturulacaktır. QR İzmir, şehrimizin yüzde100 kapasite ile çalışan yeni nesil beyni olacak. İzmir rahatlayacak, İzmir kalkınacak.
Sağlık hizmetleri
Öncelikle şehrimizin yeni doğan bireylerine hoş geldin aramıza diyerek, 0-3 yaş arası yavrularımıza ve annelerimize mama, süt ve vitamin desteği sağlayacağız. Kadın sağlığı tarama merkezleriyle, kadın sağlığında erken teşhis ve tedavi desteği sağlayacağız.
Mobil diş ve göz sağlığı tırlarını hizmete alacağız. Özellikle kent ve ilçe merkezlerimize uzak köylerimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
Tarıma yönelik projeler
Tarımıyla Eşsiz İzmir Projesi’ni hayata geçireceğiz. Yerel biyo çeşitliliğimizi korumak ve çiftçilerimizin daha kaliteli ürünler yetiştirmelerini sağlamak için yerli tohum ve fide desteği sağlayacağız.
Yenilikçi tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi için Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı kuracağız. Gelecek nesillerin tarıma olan ilgisini artırmak ve ekolojik tarımın önemini vurgulamak için Çocuk Tarım Köyü ve Ekolojik Tarım Köyü Projelerini hayata geçireceğiz. Ayrıca, şehirlerarası yol üzerinde kurulacak "Ekolojik Tarım Pazarları" ile yerel üreticilerimizin organik ve doğal ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmasını sağlayacağız.
"İzmir'i herkes için aktif ve sağlıklı bir yaşam merkezi haline getireceğiz"
Her ilçemize en az bir tane olimpik yüzme havuz tesisini kazandıracağız.
Bunun yanında halı saha ve basketbol sahası olmayan mahallemiz kalmayacak.
Sağlıklı yaşamın bir diğer önemli unsuru da yürüyüş ve bisiklet. Bu yüzden, şehrimizin dört bir yanına yürüyüş parkurları ve bisiklet yolları yapacağız.
E-spor merkezimizde ulusal ve uluslararası turnuvalar düzenleyeceğiz. Çocuklarımız için Çocuk Olimpiyat Köyü Projesi’yle hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerine katkıda bulunacağız. Ve unutmayın, her çocuk bir olimpiyat şampiyonu adayıdır.
Kültürel projeler
İzmir’imizi sanatta hakkı olan noktaya taşıyana kadar durmayacağız. Ege bölgemizin en büyük kültür sanat merkezini hayata geçireceğiz.
Şehrimize üç farklı noktasında 7 gün 24 saat boyunca hizmet edecek, içerisinde dijital ve matbu yüzbinlerce kaynağa erişim sağlayabileceğimiz şehir kütüphanelerimizi hayata geçireceğiz.
İlçe sanat merkezlerimizden aldıkları kurs sonrasında sanatsal gelişimlerini arttırmak amacıyla şehrimizin 3 farklı noktasında sanat akademileri kuracağız.