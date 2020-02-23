Gündem Hanaudaki acılı aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü
POLİTİKA

Hanau’daki acılı aileler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Hanau’daki ırkçı saldırıda vefat eden Sedat Gürbüz’ün babası Selahattin Gürbüz ve yaralı kurtulan Muhammet Beyazkendir ile telefonda görüştü. Acılı aileye başsağlığı dileyen Erdoğan, Beyazkendir’e ise acil şifalar diledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cep telefonu ile görüntülü olarak saldırıda yaralananlarla görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cep telefonu ile görüntülü olarak saldırıda yaralananlarla görüştü.

Almanya’nın Hanau kentinde, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan ırkçı terör saldırısının ardından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, bölgeye giderek acılı aileler ve yaralılarla görüştü. TBMM Yurtdışı Türkler Komisyonu Başkanı Zafer Sırakaya ile birlikte aileleri ve yaralı kurtulan vatandaşları ziyaret eden YTB Başkanı Eren saldırıya ilişkin bilgiler aldı.

Eren, terör saldırısında vefa eden kafe sahibi Sedat Gürbüz’ün babası Selahattin Gürbüz ve saldırıdan yaralı olarak kurutulan hastanede tedavisi devam eden Muhammet Beyazkendir ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı cep telefonu ile görüntülü olarak görüştürdü.

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Elimizden geleni tüm dünyaya duyuruyoruz

Telefon görüşmesinde Sedat Gürbüz’ün babası Selahattin Gürbüz’e başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıya ilişken gereken çalışmaların yapıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başımız sağ olsun. Allah sabırlar versin. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi iletmek isterim. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Biz elimizden gelini hem yüzerine söyledik hem Tüm dünyaya duyuruyoruz. Duyurmaya da devam edeceğiz. Allah sizlere sabırlar versin. Evladımızın mekânı cennet olsun” diye konuştu.

Hastanede tedavisine devam edilen Muhammet Beyazkendir’in de durumunu sorun Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçmiş olsun. Nasıl durumlar? Rabbim şifalar versin. Ya Şafi, Ya Kafi, Ya Muafi ismi şeriflerin hürmetine inşallah. Ne kadar zamandır hastanedesin. Ağırın falan var mı? Gözlerinden öpüyorum, Allah’tan şifalar diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed ile telefonda görüştü
OYNAT 01:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ırkçı saldırıda yaralanan Muhammed ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Hanau'daki ırkçı saldırıda vefat eden Sedat Gürbüz'ün babası Selahattin Gürbüz ve yaralı kurtulan Muhammed Beyazkendir ile telefonda görüştü. Acılı aileye başsağlığı dileyen Erdoğan, Beyazkendir'e ise acil şifalar diledi.


Ellerinden öpüyorum Cumhurbaşkanım


Muhammet Beyazkendir ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Elhamdülillah çok iyiyim. Ellerinden öpüyorum Cumhurbaşkanım” cevabını verdi.

Ziyaretlerde YTB Başkanı Eren, acılı ailelere YTB olarak her zaman Avrupa’daki Türk vatandaşlarının yanında olduklarını belirtti.

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