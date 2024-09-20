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Hanzala 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Hanzala 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde

Kültür Sanat Servisi
04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hanzalalı Filistin bayrağı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Hanzalalı Filistin bayrağı

Yeni Sanat Vakfı, İsrail’in bir yıldır Gazze’de uyguladığı soykırıma dikkat çekmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Hanzala çizimli bayrak astı. Vakıf başkanı, karikatürist ve oyuncu Hasan Kaçan, dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımın unutulmaması için harekete geçtiklerini belirterek, “Gazze'de aylardır süren Siyonist soykırım neredeyse yarısı çocuklar olmak üzere 41 binin üzerinde masumun canına kıydı. Gelgelelim zaman zaman yaşanan, toplumun hassasiyetini harekete geçiren bazı konular Gazze konusunu unutmamıza, yahut dimağımızda ikinci plana atmamıza sebep olma potansiyelini taşıyor. Bu sebeple, Yeni Sanat Vakfı olarak, sanatçı gözünden Gazze'yi unutmamak adına, vakıf üyelerimizin desteğiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Filistin davasının simgesi olmuş Hanzala çizimini bayrak olarak asmaya karar verdik” açıklamasını yaptı. Sanatçılar olarak Gazze’de yaşananlara dikkat çekmek istediklerini ifade eden Kaçan, “Neticede vicdanlı insanların ortak gayesi çeşitli vesilelerle Filistin'de, Gazze'de yaşanan alçak Siyonist soykırıma dikkat çekmek ve bu dikkatin devamlılığını sağlamaktır.” şeklinde konuştu.


#İstanbul
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#Hanzala

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