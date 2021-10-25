Hapisten çıkanı dağa gönder

Terör örgütü PKK elebaşlarının Kandil’den HDP ve örgütün şehir yapılanmasına gönderdiği mektupta; CHP ve İYİ Parti ile yürütülen örtülü ittifaktan, sokakları karıştırma planlarına kadar bir dizi talimat yer alıyordu. Yeni Şafak’ın detaylarını kamuoyu ile paylaştığı aynı mektupta, örgütteki panik havası da dikkat çekti. Mektupta özetle şu ifadeler yer alıyor:

Cemil Bayık

ÖCALAN’DAN UZAKLAŞMA VAR

- Sahasında görev almış ve kendisine “PKK kadrosuyum” diyen arkadaşların ağırlıklı kısmı partileşme sorunları yaşıyor. Mücadele konusunda zayıflıklar yaşanıyor. Kafalar karışık, netsizlikler var. PKK’dan, mücadeleden uzaklaşmanın nasıl geliştiğini anlamaya çalışıyoruz.

- PKK’da fazlasıyla bireycilik ve kendine göre yaklaşım hakim olmuştur. Apo’nun (bebek katili PKK elebaşı Abdullah Öcalan) düşünceleri yerine kendine göre bir duruş baskın hale gelmiştir.

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Duran Kalkan

YÖNETİCİLER ÇALIŞMIYOR

- Bakur’daki (Türkiye kastediliyor) alan yönetimlerimizin temel sorunu kendi görevlerini yerine getirmemeleridir. Örgütsel mücadelenin öncelikle yönetimlerimiz tarafından ötelendiğini gördük.

Murat Karayılan

- PKK MK toplantısı Bakur alanındaki ideolojik mücadelenin çok zayıf olduğunu tespit etmiştir. Her şeyden önce ideolojik alan koordinasyonunun bu gerçeklik içinde kendisini doğru çözümlemesine ihtiyaç vardır.

Hapisten çıkanı dağa gönderin

- Zindandan çıkan arkadaşların hem örgüte ulaştırılması, hem de alanda gerekli düzenlemelerin yapılması, yeni katılımlarla PKK’nın büyütülmesi sağlanmalıdır.

- Zindandan çıkan arkadaşları (tahliye olan terör örgütü mensupları) karşılama ve ilgilenme sorunu oluyor. İdeolojik alan yönetiminin zindandan çıkan arkadaşların takibini yapması, arkadaşları örgüte ulaştıracak yol ve yöntemleri bulması gerekiyor. Biz dağ yolunu açmışız. Sağlık, yaş vb. durumu olmayanları bu tarafa çekmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Fakat dağa gelemeyen ya da gelmek istemeyenleri Avrupa’ya çıkarabilirsiniz.

- Zindanlarda eylemler var. Bunun için de oralarla daha fazla ilgilenmek gerekir. Bazı arkadaşlar görüşlerimizi radyo-TV’de konuşma yaparak zindan yapısına ulaştıracaklar. Dışarıdan da eylemlere destek verilmeli.

GÜNDEM HDP Kandil’in arka bahçesi