Gündem Hasan El Bennanın kızı vefat etti Hep İstanbulda ölmek istiyordu
İSTANBUL

Hasan El Benna'nın kızı vefat etti: Hep İstanbul’da ölmek istiyordu

Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın kurucusu Hasan el-Benna’nın kızı Hala el-Benna, İstanbul’da vefat etti.

IGMG Milli Görüş Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanı Güleser Topuz, “İslam için şehit olan Hasan El-Benna’nın kızına son görevimi yapmak istedim. Kızına, ‘Üzülme. İstanbul’da milyonlarca insan Eyüp Sultan’ın koynunda yatmak istiyor. Bu sizin annenize nasip oldu’ dedim. Kızı da ‘Annem hep İstanbul’da ölmek istiyordu, duası öyleydi’ cevabını verdi” şeklinde konuştu.

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Saliha Engin Yeni Şafak
Hasan El Bennanın kızı vefat etti: Hep İstanbul’da ölmek istiyordu
Hala el-Benna.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hala el-Benna için Eyüp Sultan Camii’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Duaların edildiği törende, Hala el-Benna’nın cenazesi kılınan namazın ardından Eyüpsultan’daki Mihrişah Sultan Haziresi’ne defnedildi. 76 yaşındaki Hala el-Benna, Sisi darbesi öncesinde El-Ezher Kız Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde pediatri profesörüydü. Hala el-Benna’nın oğlu da darbeciler tarafından idam edilmişti. İslam dünyasındaki çeşitli düşünce akımlarına önderlik eden ve İhvan’ın 1928’de ilk filizlerini atan düşünür ve alim babası Hasan el-Benna da suikastta öldürüldüğü için “Şehit yetimi ve şehit anası” olarak anılıyordu. IGMG Milli Görüş Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanı Güleser Topuz, “İslam için şehit olan Hasan El-Benna’nın kızına son görevimi yapmak istedim. Kızına, ‘Üzülme. İstanbul’da milyonlarca insan Eyüp Sultan’ın koynunda yatmak istiyor. Bu sizin annenize nasip oldu’ dedim. Kızı da ‘Annem hep İstanbul’da ölmek istiyordu, duası öyleydi’ cevabını verdi” diye konuştu.

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