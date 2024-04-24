Hasan Kılıç Efendi dualarla uğurlandı

İsmailağa Cemaati’nin 94 yaşında Rahmet-i Rahman’a kavuşan manevi lideri Hasan Kılıç Hocaefendi dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Hasan Kılıç hocaefendi, Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’ndeki aile Kabristanı’nda toprağa verildi. Cenazeye Hasan Efendiyi seven on binlerce kişinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Valisi Davut Gül, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, katıldı. Cenaze namazı ve tezkiye konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kılıç'ın tabutuna omuz verdi.

YOLLAR TRAFİĞE KAPATILDI

Cenaze töreni nedeniyle cami ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Fatih Camii'ne çıkan caddeler trafiğe kapatıldı. Cenaze namazına iştirak etmek isteyen on binlerce kişi Fatih Camii avlusunu ve çevresini doldurdu. Geceden gelenler bile vardı. Çok sayıda kişi geceyi İsmailağa Camii'nde geçirdi. Cenaze törenine saatler kala ise Fatih Camii'ne akın etti.

DUALAR EDİLDİ

Cenaze namazından önce, başta Gazze'deki masum müslümanlar için olmak üzere birlik, beraberlik ve selamet adına ümmet için dualar edildi. Cenaze namazın ardından ise Hasan Efendi için helallik istendi.

Taziye mesajı yağdı

Hasan Kılıç Hocaefendi'nin vefatı sonrası çok sayıda isim taziye mesajı paylaştı.

* TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: “Mutasavvıf, alim, arif Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

* Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizin manevi büyüklerinden, İslam yolunda çok sayıda talebe yetiştiren Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun.

* Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: “İslam’ın nesiller boyu yaşanması yolunda binlerce talebe yetiştiren, ilim ve irfan yolunun mümtaz şahsiyetlerinden edep ve güzel ahlak timsali Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefatından derin bir teessür duydum. Kendisine yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve İsmailağa camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun.”

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Muhterem Hasan Kılıç Hocaefendi'ye Allah rahmet eylesin. Değerli ailesine, talebelerine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

* Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop: “Âlimin ölümü, âlemin ölümü gibidir. Muhterem ilim adamı, mutasavvıf, Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefatını teessürle öğrendim. Manevî hayatımıza, irfanımıza katkısı büyüktür. Hocamıza Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesi, sevenleri, bağlıları ve ilim/tasavvuf dünyamıza başsağlığı ve sabr-ı cemil diliyorum.”

* BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn.” Rahmet-i Rahman’a kavuşan, ülkemizin manevi önderlerinden Hasan Efendi Hoca’ya Yüce Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, talebeleri ve İsmailağa Camiası'na mensup kardeşlerimize başsağlığı-sabır diliyorum.”

* HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu: “Ömrünü ilme ve irşad faaliyetlerine vakfeden İsmailağa Cemaatinin Şeyhi Hasan Kılıç Hocaefendi’nin vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

* İHH Başkanı Bülent Yıldırım: “Ülkemizin manevi değerlerinden, ömrünü ümmete hizmetle geçirmiş muhterem Hasan Kılıç Hocaefendi’ye Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm İsmailağa Camiası'na başsağlığı diliyorum.”

Fikri Doğan

Yeni manevi lider Fikri Doğan Hoca

Cenaze namazı sırasında İsmailağa Camii imamı Salih Topçu, İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olarak Fikri Doğan'ın tayin edildiğini açıkladı. Kılıç için dua edip tezkiye konuşması yapan İsmailağa Camisi İmamı Salih Topçu, şunları kaydetti: "Hasan Efendi Hazretimiz dün itibarıyla Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Ancak önceden Hasan Efendi Hazretimizin tensibiyle teklifiyle camiamızın başında cenaze namazını kıldıran, Efendi Hazretimizin arkasından onun yaş haddinden emekli oluşunun peşinde, Efendi Hazretimiz tarafından İsmailağa Cami-i Şerifi'nde imam olarak görev yapan kıymetli Fikri Doğan Hocamız, Hasan Efendi Hazretimizin yerine halifesi olarak taayyün edilmiştir. Bunu bütün camiamıza, sizlere arz ederim."

Hasan Efendi ve Yemenli alim Abdülmecid Zindani

Zindani de uğurlandı

İstanbul’da yaşayan ve önceki gün vefat eden Yemenli alim Abdülmecid Zindani de Hasan Efendi ile birlikte Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı ile ebediyete uğurlandı.







