Hasar tespit çalışmaları sürüyor: Diyarbakır'da 31 yapı acil yıkılacak

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri merkezli, 7.7 ve 7.6'lık depremlerden etkilenen illerden Diyarbakır'da, yıkılan 1'i boş 7 binadan 2'sinin enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Deprem sonrası kentte merkez Bağlar, Yenişehir, Sur ve Kayapınar ilçeleri ile kırsal mahallelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından mimar ve mühendislerden oluşan 300 görevli hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bina ve iş yerlerine girip hem içeride hem de bodrum katlarında gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor ve kontrol ettikleri yerleri fotoğraflayarak bakanlığın sistemine yüklüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda kontrol edine yapılardan 13 bin 567’nin hasar görmediği tespit edildi. 363 yapıda ise ağır hasar belirlenirken, bunlardan 31'inin de acil yıkılmasına karar verildi.