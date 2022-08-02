Haşema yasağına ayrımcılık cezası: Hakim kabul etti kamu davası açıldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), tatil için gittiği sitede haşema ile havuza girmesine izin verilmeyen kişinin din ve inanç temelinde ayrımcılığa uğradığına karar verdi ve ilgili site yönetimine 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına hükmetti.

Kurumun kararına göre, bir kişi, 2021'de ailesiyle tatil yapmak için bir sitede ev kiraladı. Site sakinlerinin kullanıma sunulan havuza haşema olarak bilinen tesettüre uygun giysi ile girmek istediğinde ise site yönetimi tarafından engellendi. Site yönetimince, haşemanın kıyafet gibi olması, kumaşın insan bedeni gibi kolay temizlenmemesi, hijyen ve sağlık hakkı gibi nedenlerle kat maliklerinin bu yönde karar aldığı bildirilen kişi, duruma itiraz etmesine rağmen sonuç alamadı.

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Bunun üzerine inanç temelinde ayrımcılığa maruz kaldığını ileri süren kişi, TİHEK'e başvuru yaptı.

Başvuruyu inceleyen TİHEK, din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ve ilgiliye 5 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.



HUKUK MÜCADELESİNİ KAZANDI

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ve Dikili Cumhuriyet Savcılığı, ayrımcılığa ve nefret suçlarına dur diyecek emsal nitelikte hukuki kararlara imza attı.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında İzmir'in Dikili İlçesi'nde bulunan Doktorlar ve İşadamları Sitesi'nde bir daire kiralayan Tuğçe Çetin ve Eşi Harun Çetin, site yönetimi tarafından umulmadık bir tavırla karşılaşmıştı.

Tuğçe Çetin'in haşemalı bir şekilde havuza giremeyeceğini beyan eden Hasan Göker, İsmet Yıldırım ve Mustafa Doğdaş, ayrımcı bir tavır sergilemişti. Tuğçe Çetin'in bu olay üzerine vermiş olduğu hukuki mücadeleden emsal nitelikte kararla çıktı..

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Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Çetin'e ayrımcılık yapıldığına karar verdi ve site yönetimini 5 bin Türk lirası iradi para cezası uygulanmasına hükmetti. Ayrıca Dikili Savcılığı da Göker, Yıldırım ve Doğdaş hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak kamu davası açılmasına karar verdi..



KAMU DAVASI AÇILDI

Savcılığın iddianamesinde şu ifadelere yer verildi:

"Müştekinin iddialarının, tanık beyanı ve CD inceleme tutanağıyla da doğrulandığı bu haliyle de şüphelilerin üzerine atılı 5237 sayılı TCK'nın 122/1 maddesinde düzenlenen 'Kişiler Arasında Ayrımcılık Yapmak' suçunu işlediklerine dair kamu davası açmayı gerektirir yeterli delilin elde edildiği anlaşıldığından yargılamaların mahkemenizde yapılarak delillerin taktiri mahkemenize ait olmak üzere yukardaki sevk maddeleri gereği cezalandırılmalarına"



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"DİN VE İNANÇ TEMELİNDE AYRIMCILIK"

TİHEK'in kararında ise şu ifadeler yer alıyor: "Başvuru konulu olayda muhataplar tarafından 'din' ve 'inanç' temelinde ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına, muhatap hakkında 5000 TL idari para cezası uygulanmasına ve kararın kamuoyuna duyurulmasına 01.03.2022 tarihinde karar verildi."



DAHA ÖNCE DE BENZER KARARLAR VERİLMİŞ

Öte yandan TİHEK'in, 2020/2694, 2021/766, 2021/2485, 2019/3404 numaralı 4 ayrı başvuruda da benzer nitelikte kararlara imza attığı ve ayrımcılık yapıldığına hükmettiği öğrenildi.



TİHEK NEDİR?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6701 sayılı Kanun ile kurulmuştur.



TİHEK'in resmi internet sitesinde, "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun yaptırım yetkisi var mıdır?" sorusuna şe şekilde cevap veriliyor: "Ayrımcılık yasağının ihlali hâlinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında bin Türk Lirasından on beş bin Türk Lirasına kadar idari para cezası uygulanır."

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