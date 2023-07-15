Hasım ülkenin planlı istihbarat operasyonu

Yasadışı telefon dinlemelerinden siyasilere yönelik kaset kumpaslarına, Türkiye’nin geçtiği pek çok kritik süreçte FETÖ’nün ismi gündeme geldi. On yıllarca cemaat olarak bilinen yapılanmanın önemli dönemlerde daha çok bir istihbarat örgütü gibi çalıştığı çokça tartışıldı… 1998 yılında Emniyet içinde FETÖ hakkındaki ilk raporlardan birini hazırlayan dönemin istihbarattan sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak, FETÖ’nün istihbari yapılanmasını değerlendirdi. Ak, “Karşımızdaki sistemin gelişmelere göre ayak uyduran basit bir sistem olarak değerlendirilmemesi gerekir, karşımızda ciddi bir istihbarat örgütünün beşinci kol faaliyeti çerçevesinde organize ettiği planlı bir istihbarat operasyonudur” dedi.

BASİT BİR SİSTEM DEĞİL!

Ak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nca 8 Aralık 2016 tarihinde dinlendi. FETÖ’nün bir istihbarat operasyonu olduğunu belirten Ak, açıklamasında şunları söyledi: Dikkat ederseniz daha çocuk yaştayken örgüt hedefini belirliyor, el atıyor, onun için de bunlar bizim yetişmiş mankurtlarımız, öyle değerlendirmek lazım. Şimdi, belli eğitimleri ileri yaşta almak çok zordur. Yani yaşı kemale ermiş bir insana hafızlık eğitimini veremezsiniz, çocukken verirsiniz veya birtakım özel temel öğretileri daha çocuk yaşta verebilirsiniz. Bunlar zaten örgüt, örgütlü bir şekilde çocuk yaşta bunlara el atıyor. Karşımızdaki sistemin gelişmelere göre ayak uyduran basit bir sistem olarak değerlendirilmemesi gerekir, karşımızda ciddi bir istihbarat örgütünün beşinci kol faaliyeti çerçevesinde organize ettiği planlı bir istihbarat operasyonudur. Bu istihbarat operasyonunun boyutlarını, operasyonu yöneten hasım ülke çizer.

KOMÜNİZMLE MÜCADELE’DEN ILIMLI İSLAM’A

O ülke, operasyonun aşamalarında, aşama aşama planlamayı yapar, konjonktürel gelişmelere göre operasyonda yönlendirmeler de yapabilir, ama operasyonun nihai hedefi bellidir. Biz, operasyonu yapanın düşüncelerini analiz etme fırsatını bulamıyorsak, yapacaklarını günlük olarak değerlendiririz, ama analiz ediyorsak onun aşamalarını görür, ona göre tedbirler alırız. Şimdi, burada, bu örgüt, ta 1960’lı yıllarda komünizmle mücadele derneklerinin oluşumu çerçevesinde bir faaliyete başlıyorsa, Komünizmle Mücadele Derneklerinin oluşumunda kimin, hangi maksatla bunları oluşturduğunu bizler biliyorsak, bunun devamındaki örgütsel yapıyı çok rahatlıkla çözebiliriz. Devamında, işte, ılımlı İslam, işte, şöyle İslam, yok şöyle bir yapılanma gibi taktiklerin arkasına sığınarak, geliştirilen taktiğin de ne olduğunu, işte, Orta Doğu’daki Büyük Ortadoğu Projesi, işte, Barış Ağaları Projesi, işte, birtakım projeler gibi şeylerin arkasında yatan sebepleri de o hasım gücün, operasyonun birer unsuru olduğunu değerlendirebiliriz.

1999’da 15 Temmuz’u anlatan raporu yazdı

1960 Trabzon doğumlu Osman Ak, 1980 yılında polis akademisinden mezun olduktan sonra komiser yardımcısı olarak Emniyet istihbarat birimlerinde meslek hayatına başladı. 1998 yılında dönemin istihbarattan sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı olarak Emniyet içindeki Fetullahçı yapılanmayı araştırıp rapor hazırladı. 2014’te Zonguldak Emniyet Müdürlüğü görevine atanmasına kadar 43 ay açığa alınan ve kızak görevlerde çalışan Ak, 16 Nisan 1999’da devlet birimlerine gönderdiği raporun en son paragrafında şu tespitleri yaptı: “Önlem alınmakta gecikildiği takdirde tarih sayfaları arasında kalan Babailer İsyanı’ndan, Şeyh Bedreddin ve Şeyh Sait’e kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğini işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır.”

Çözüm sürecini de provoke ettiler!

Komisyona yaptığı bilgilendirmede AK Parti hükümetince 2012 yılında başlatılan Çözüm Süreci’nde FETÖ’nün PKK’ya destek verdiğine işaret eden Emniyet Müdürü Osman Ak, örgüte alan açtığını söyledi. Ak’ın Komisyon tutanaklarına yansıyan görüşleri şu şekilde:

* Örgüt bu yığınağın yapılması anlamında zaten çanak tutmuş o dönemde, devletin gözünü boyamış.

* Emrin gereğini yerine getirme, üst aklın emrini yerine getirme. Dedim ya başta ben, karşımızda ciddi bir planlı istihbarat operasyonu var. Hasım güç, A veya B demiyorum ben.

* Siz bugün Menbiç’te Fırat Kalkanı’yla bizim önlemeye çalıştığımız bu bölücü faaliyetin dayanağının bugün olduğunu mu düşünüyorsunuz? Kesinlikle o zamandan hazırlanan bir altyapı vardı. Ben Adana’ya gittim, şu anda Adana Emniyet Müdürüyüm, Adana’da şu anda 5 tane Silopi var belki ve o bölgeye, güneydoğudan gelen insanlarımızın olduğu bölgeye polis yıllardır sokulmamış. Son iki yıldır arkadaşlarımız orada operasyonel çalışmalar yapmaya başlamışlar. Özellikle oradaki görevlilerimiz sokulmamış o bölgeye. Bir müzahir kesim yaratılmak için özel çaba sarf edilmiş. Aynı şekilde güneydoğuda. Biz “Çözüm süreci var” şeklinde Ankara’da yanıltılırken orada örgüt, örgütlü bir şekilde hazırlık yapmış, sistemli bir şekilde organize olmuş ve bunu sonrasında Kobani olaylarında gördük, hendek savaşlarında gördük. Hâlâ da yaşıyoruz.



