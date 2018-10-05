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Hasret giderdiler

Türkiye’de ilk açılan imam hatip liselerinden mezun olan isimler, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği organizasyonuyla Bursa’da biraya geldi. 7 okulun ilk mezunlarının katıldığı, “60. Yıl Vefa Gecesi” programında mezunlar hasret giderdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Öncülerle 60. Yıl Vefa Buluşması” programı 1-5 Ekim tarihleri arasında
“Öncülerle 60. Yıl Vefa Buluşması” programı 1-5 Ekim tarihleri arasında

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği ve Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) tarafından organize edilen “Öncülerle 60. Yıl Vefa Buluşması” programı 1-5 Ekim tarihleri arasında Bursa İnegöl’de bulunan Oylat Kaplıcalarında gerçekleştirildi. İnegöl Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen vefa gecesine 1951 yılında yeniden açılan İstanbul, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Kahramanmaraş ve Isparta İmam Hatiplerden mezun olan ilk öğrenciler katıldı.

ÖNDER Başkanı Halit Bekiroğlu, programın açılışında yaptığı konuşmasına “Rabbim sizin açtığınız yoldan nice güzel hizmetler yapmayı bizlere nasip etsin” diyerek başladı. Eksikliklere, hatalara çok fazla takılmanın asıl hedeften uzaklaştıracağını belirten Bekiroğlu şöyle devam etti: “Siz, o öğrencileri yetiştirdiğiniz dönemde imam hatiplilerin bu ülkede önemli işler yapacağına olan inancınızı ifade etmiştiniz, Allah’a şükür bu gerçekleşti. Biz şimdi şuna inanıyoruz bugün ilgilendiğimiz gençler sadece Türkiye’de değil bütün İslam dünyasında ifrattan-tefritten uzak çok güzel işlere önderlik, öncülük ve imamlık yapacaklar. İnsanlığa yönelik yeniden inşa edilecek medeniyetin de öncüleri olacaklar.”

KERVANBAŞI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İlk mezunlar adına Konya İmam Hatip Lisesi 1958 yılı mezunu olarak bir selamlama konuşması yapan Prof. Dr. Hayrettin Karaman da, “Biz imam hatipliler olarak kervanbaşı, Allah’ın sevgilisi olan bu kervanın devamı olmak istiyoruz. Bu nasıl olur? Kaybolmuş nesilleri, ümmetin kayıp çocuklarını tekrar dinimize ve medeniyetimize kazanmakla olur” dedi. 60 yıldır bu yolda olduklarını belirten Karaman sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu tabloya bakın, bu bile ümit vermeli insanlara. Allaha şükür torununun çocukları imam hatip mekteplerine gidenler var, inşallah torunumun torununun da imam hatibe gittiğini görmek için yaşamak isterim.”

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