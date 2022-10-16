Hastane önünde en zor bekleyiş

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden faciasında işçilerin yakınları ve akrabaları, bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Akrabaları ve komşularına ulaşamayan Yıldız çifti, maden sahasında yakınlarını aradı. Hasan Yıldız ise “Gençlerimiz gitti. Hep de genç delikanlılar. Bir tanesinin çocukları ikizmiş. Bir tanesinin eşi 5-6 aylık hamileymiş” diye konuştu.

EŞİNİN ÇİZMESİYLE İYİ HABERİ BEKLEDİ

Bartın Devlet Hastanesi’nin önünde bir kadın eşinin çizmesiyle gelecek müjdeli haberi bekledi.

Yakınlarına ulaşma umuduyla hastane önüne gelenler için Kızılay ve AFAD çadırları kuruldu. Yakınlarını ilk başta bulamayan bazı kişiler, yaralanan işçilerden İstanbul’a sevk edilenler olduğunu öğrenince rahat nefes aldı. Bir kadın ise yoğun bakımda tedavi gören eşinin çizmesiyle hastane önünde üzüntü içinde bekledi. Acı haberin ulaştığı kimi madenci yakınları ise gözyaşlarını tutamadı.

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YARDIM İÇİN GELDİ, YEĞENİNİ ÖĞRENDİ

Hastaneye madenci yakınlarına yardım etmek için geldiğinde yeğeninin de patlama sırasında ocakta olduğunu öğrenen Kamil Baykal, “Madenci kardeşlerimin acısına dayanamadım buraya geldim. Yeğenimin hastanede olduğunu burada öğrendim. Onu İstanbul’a göndermişler. Sevinçli haber aldık Allah’a çok şükür” dedi.

6 YARALI UÇAKLA GETİRİLDİ

Yaralı 6 işçi önceki gece Sağlık Bakanlığı’na ait uçakla İstanbul’a sevk edildi.





Uçakla İstanbul’a getirilen 6 madencinin Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ndeki tedavileri devam ediyor. Yanık Tedavi Merkezi’nde tedavileri süren yaralılardan Ayhan Akgül’ün (37) ağabeyi Kenan Akgül, doktordan bilgi aldıklarını ancak bilinci açık olmadığından ve enfeksiyon kapma riskinden dolayı kardeşini göremediklerini söyledi. Tekirdağ’da yaşadığını ve olayı duyar duymaz Bartın’a doğru yola çıktığını anlatan Akgül, “Buraya geleceğini öğrenince yoldan geri döndük. Kardeşimin eşi Bartın’dan geldi. Durumları için merak içerisindeyiz. 48 saat beklememiz gerektiği söylendi.” ifadelerini kullandı. Akgül, kardeşinin ailesini geçindirmek için 14 yıldan beri maden ocağında çalıştığını kaydetti.

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5’inin durumu ciddi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı hastalara ilişkin, “6 hastamızın 5’inin durumu ciddi, 5’i de solunum cihazına bağlı” dedi. Hastanede açıklama yapan Koca, ilk 4 günün kritik olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: Yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte. Önümüzdeki 3-4 günün yakın takiple seyirlerini görmemiz gerekecek. Bir hastamız dün nakli yapıldığında kalbi durdu ve geri dönen bir hastamızdı. Bartın’da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi.

Zamana ihtiyacımız var

Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yaralı yakınlarını amfide bir araya getirerek hastaların son durumu hakkında bilgi verdi.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hasta yakınlarını hastanede ağırlayacaklarını belirtti. Yaralıların son durumu hakkında bilgi verdi. Yiyit, “Güzel haberler vermek için uğraşıyoruz. Öncelikle uzun soluklu bir sürecimiz olacak. Hastalarımızı yanık ünitesinde takip ediyoruz ama yoğun bakım kısmında yanık ekibimiz de takip ediyor. Hastalarımızın 5’inin yanıkları var. Birinin karbonmonoksit zehirlenmesi, o yüzden hiperbarik oksijen alıyor. Durumu iyiye gidiyor. Diğer hastalarımızın zamana ihtiyacı var” dedi.

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Provokatif paylaşımlara inceleme

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin provokatif içerikli paylaşım yapan 12 hesap yöneticisinin tespit edilerek, haklarında adli işlem başlatıldığını bildirdi. EGM’den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

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