Hastanede akılalmaz olay: ‘Bu benim' diyerek başkasının bebeğini götürmeye çalıştı

Olay, dün İstanbul Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde yaşandı. Hastanede 4 gün önce doğum yapan Cezayir uyruklu S.K, bebeğinin ona verilmediğini iddia ederek, hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini ‘Bu bebek benim' diyerek almaya çalıştı.

Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen anne L.E. bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Polis olaya müdahale ederek Cezayir uyruklu S.K'yı gözaltına aldı.

"Benim bebeğime benziyordu"

Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini, olaydaki bebeğinde çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.

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