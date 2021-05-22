Gündem Hastanede akılalmaz olay Bu benim diyerek başkasının bebeğini götürmeye çalıştı
İSTANBUL

Hastanede akılalmaz olay: ‘Bu benim' diyerek başkasının bebeğini götürmeye çalıştı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'nde 4 gün önce doğum yapan ve bebeğinin verilmediğini iddia eden Cezayir uyruklu bir kadın, başka bir bebeği ‘Bu bebek benim’ diyerek kaçırmaya kalkışınca gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Hastanede akılalmaz olay: ‘Bu benim diyerek başkasının bebeğini götürmeye çalıştı
Kadının bebeği almaya çalıştığı anlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün İstanbul Şişli'deki Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'nde yaşandı. Hastanede 4 gün önce doğum yapan Cezayir uyruklu S.K, bebeğinin ona verilmediğini iddia ederek, hastanede tedavisi devam eden L.E. isimli kadının pusetteki bebeğini ‘Bu bebek benim' diyerek almaya çalıştı.

Yaşanan durum karşısında şaşkına dönen anne L.E. bebeğini vermeyerek durumu hastane polisine bildirdi. Polis olaya müdahale ederek Cezayir uyruklu S.K'yı gözaltına aldı.

"Benim bebeğime benziyordu"

Alınan ilk ifadesinde S.K. isimli kadının, 4 gün önce doğum yaptığını ve bebeğinin verilmediğini, olaydaki bebeğinde çok benzediği için almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın adliyeye sevk edildi.

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