Gündem Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından
3. SAYFA KONYA

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Konya'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin’i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin’in (37), polisteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin’in hastanedeki ilk beyanında ise, "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Bayram Şahin, boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürdü.
Bayram Şahin, boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak öldürdü.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açan ve 20 gün önce, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Bayram Şahin, eşinin ikinci kattaki odasına girdi. Burada Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuğunun annesinin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hemen acil servise alındı, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Silah sesi üzerine koşarak hastaneye gelen trafik polisleri, kaçmaya çalışan Bayram Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı.

DHA
Münevver Şahin doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

"Eşim bana eziyet etti"

Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Polis ekipleri, 17 Şubat gecesi eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Münevver Şahin'in olaydan sonra ailesinin yanına gittiğini, Bayram Şahin'in de aynı gece eşinin peşinden gidip kayınbiraderleri ile kavga ettiğini tespit etti. Eşinin erkek kardeşlerinin şikayetçi olduğu Bayram Şahin hakkında 'silahlı tehdit' suçundan işlem yapıldığı belirlendi.

  • Münevver Şahin ise polise verdiği ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Ben de ailemin yanına geldim. Bana eziyet ediyordu" dediği öğrenildi. Bu olayın ardından Münevver Şahin'in koruma kararı aldırdığı belirlendi.

Anlaşmalı boşanma dilekçesini imzalamamış

İddiaya göre Münevver Şahin, aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu gerekçesiyle eşinden ayrılmak istedi. Bunun üzerine çift arasında anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlandı.

Geçen Perşembe günü Münevver Şahin, eşini arayarak dilekçeyi imzalamaya gelmesini istedi. Ancak Bayram Şahin'in boşanma konusundan vazgeçerek dilekçeyi imzalamaya gitmediği öğrenildi.

Doğurduğu bebeğini pencereden atan anneye müebbet hapis
GÜNDEM
Doğurduğu bebeğini pencereden atan anneye müebbet hapis

Susma hakkını kullandı

Bayram Şahin’in emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi.

Şahin'in yakalandıktan sonra ilk beyanında ise "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan Bayram Şahin'in bugün adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

Adıyaman’da anne vahşeti: Bebeğini öldürüp çöpe attı
GÜNDEM
Adıyaman’da anne vahşeti: Bebeğini öldürüp çöpe attı

İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı
GÜNDEM
İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve oğlunu öldüren kişi tutuklandı
Bedelini ödeyecekler!

Bedelini ödeyecekler!

​Koronavirüs fırsatçılarına karşı harekete geçtiler.
Ukrayna Bayraktar İHAya hayran kaldı

Ukrayna Bayraktar İHA'ya hayran kaldı

​TV'lerde ilk uçuş ve Pantsir sistemlerini vuruş anı gösteriliyor.
Kan donduran sözler

Kan donduran sözler

"O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından."
Avro bölgesi<br>için korkutan uyarı

Avro bölgesi
için korkutan uyarı

​Koronavirüs salgını ekonomileri de vuracak.
1,5 ay sonra<br>ilk kez girildi

1,5 ay sonra
ilk kez girildi

Türkiye'yi yasa boğan bölgede arama başlatıldı.
Hayatının<br>şokunu yaşadı

Hayatının
şokunu yaşadı

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını görünce gözlerine inanamadı.
Benzinde<br>2 yıl sonra bir ilk!

Benzinde
2 yıl sonra bir ilk!

Çifte indirim ilginç bir tabloyu da ortaya çıkardı.
Ailelerin<br>desteği önemli

Ailelerin
desteği önemli

​Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim açıklaması.
Testi pozitif çıktı

Testi pozitif çıktı

Trabzonspor'un eski futbolcusu koronavirüse yakalandı.
Tüm inleri<br>başlarına yıkılacak

Tüm inleri
başlarına yıkılacak

Terör örgütü PKK'ya Metina'da ağır darbe indirildi.
Korona kabusu durmuyor

Korona kabusu durmuyor

​Çin'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 3 bin 193 oldu.
Cayma<br>hakkı tanınmalı

Cayma
hakkı tanınmalı

​Koronavirüs sonrası uçak biletleri için çağrı.
Şoför uyudu mu?

Şoför uyudu mu?

Aksaray'da yolcu otobüsü tıra çarptı: 44 yaralı
Korona'ya<br>karşı seferberlik

Korona'ya
karşı seferberlik

16 bakanın katıldığı zirvede yol haritası belirlendi.
36 şehide<br>İdlib'de anıt

36 şehide
İdlib'de anıt

​Suriyeliler Mehmetçik için anıt dikmek istedi, Yeni Şafak'ı aradı.
Evden<br>eğitim böyle olacak

Evden
eğitim böyle olacak

​18 milyon öğrenciyi ilgilendiren detaylar açıklandı.
3 günde 1 aylık satış

3 günde 1 aylık satış

​Depolarda mal kalmadı, taleplere yetişilemiyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.