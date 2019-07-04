Hastanede KBRN alarmı: Maske dağıtıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Sağırin Mahallesinde iki büyükbaş hayvanın henüz bilinmeyen nedenle telef olmasının ardından çevreye pis koku yayıldı. Saat 20.30 sıralarında yayılan kokudan etkilenen mahalle sakinlerinden İsmet Boz (48) ve eşi Hacer Boz (43) ile Mustafa Öz (53) ve Recep Durdu'da boğazda yanma ve baş dönmesi belirtileri gözlendi.

Zehirlendiği tahmin edilen 4 kişi, yakınlarının çağırdığı ambulansla Serik Devlet Hastanesine getirildi. Durumları ciddi olan Boz çifti ilk müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Mustafa Öz ve Recep Durdunun tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Antalya'da 4 hasta tedavi altına alındı.

Boz çiftinin yakını Mustafa Özkaya, "Büyük ihtimalle domuz için çevreye konan kuvvetli bir tarım ilacından kaynaklı zehirlenme olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ilk belirtilere göre boğazlarında yanma ve baş dönmesi başladığını söylediler. Olayı haber verdikten sonra jandarma ve sağlık ekipleri geldi" dedi.

HASTALAR VE HASTANE PERSONELİNE MASKE DAĞITILDI

Hastaneye götürülen 4 kişiden Mustafa Öz ile Recep Durdu, Serik Devlet Hastanesi acil servisinde görevliler tarafından KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) ünitesinde dezenfekte işleminden geçirildikten sonra izolasyon odasına alındı.

Mustafa Öz ve Recep Durdunun tedavileri sürerken, zehirlenme belirtilerinin neden kaynaklandığı araştırılıyor.

Diğer yandan Serik Devlet Hastanesi acil servisinde hasta ve hasta yakınlarıyla görevli personele maske dağıtıldı ve bulaşma riski dolayısıyla maske takmaları tavsiye edildi.