Hastanedeki yılan paniğine itfaiye son verdi

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AK Parti İBB Başkan adayı Yıldırım, muhtarlarla bir araya geldiği iftar programında "Şimdi bir kez daha İstanbul için yola çıktık. Bu kutlu vakitte Rabbim'den niyazımız bizi müjdelenmiş şehir İstanbul'a layık kılmasıdır. Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet'in, Mimar Sinan'ın, Kanuni'nin İstanbul'unu, onlara layık olanlar yönetecek" dedi.