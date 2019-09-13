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DENİZLİ

Hastanın taşındığı ambulans devrildi: 5 yaralı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan, hastanın taşındığı ambulansın şarampolden devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan ambulans şarampole yuvarlandı
Yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan ambulans şarampole yuvarlandı

Denizli'de kaza, saat 17.00 sıralarında, Sarayköy ilçesi Tosunlar Mahallesi girişinde meydana geldi. Güney ilçesinden Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne hasta taşıyan Hasan Gürses (26) yönetimindeki 20 BS 639 plakalı ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak, şarampolden devrildi.

Kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi

Kazada, ambulans şoförü Hasan Gürses, sağlık personelleri Gülden Develi (24), Büşra Özkan (24) ve hasta Ahmet Argun ile yakını Fatma Argun yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

  • Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
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