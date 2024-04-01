Hatay CHP'den AK Parti'ye geçti: Belediye başkanlığını Mehmet Öntürk kazandı

Dün gerçekleşen yerel seçimler için, siyasi partilerin seçim öncesi açıkladıkları beyannamelerinde önemli vaatler öne çıktı. Kısaca bir bakacak olursak; DEPREME HAZIRLIK Dün yapılan 31 Mart yerel seçimleri için kullanılan kampanya-larda depreme hazırlık özellikle İstanbul seçimleri için öne çıkan önemli konuların başında geldi. Başta İstanbul’da olmak üzere Türkiye’deki deprem gerçeği nedeniyle depreme hazırlık yapılması yani risksiz konutlarda yaşamak için artık somut adımların atılması zamanı