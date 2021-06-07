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HATAY

Sınırda durdurulan traktörde ele geçirildi: Suriye'ye götüreceklerdi

Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'ye götürülmek istenen 3 bin 754 saka kuşu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Kuşlar, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim etti.

Haber Merkezi DHA
Hatay haberleri: Sınırda Suriyeye götürülmek istenen 3 bin 754 saka kuşu ele geçirildi
Ele geçirilen kuşlar.

Altınözü İlçe Jandarma ekipleri, M.G., Ş.D. ve R.D. isimli şüphelilerin, sınırdaki Kıyıgören Mahallesi'nden Suriye'ye traktörle ve kaçak yollarla, avlanması yasak olan saka kuşu geçireceği bilgisi aldı.

İhbar üzerine, Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından, Kıyıgören Piyade Hudut Karakolu ile yapılan ortak çalışmayla traktör durduruldu. Traktörün römorkuna gizlenmiş 3 bin 754 saka kuşunu ele geçirdi. Kuşlar, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne teslim etti.

Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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