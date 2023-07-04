Hatay mutfağından yeniden kokular yükseliyor

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Bölgede iş yerleri yıkılmadan önce yöresel lezzetlerden kömbe, künefe gibi yiyecekleri üreten esnaf, Antakya Uzun Çarşı’da yeniden iş yerlerini açtı.
İŞİMİZE TUTUNDUK
17 yıldız Antakya’da Hatay’a özgü unlu mamulleri üreten Mehtap Gümüş, işletmesi depremde yıkılınca konteyner çarşıda yeni iş yerini açtı. “Burada hayata tutunduk” diyen Gümüş, “Bu dükkan bize bir ışık oldu, ayağa kaldırdı. Burada ihtiyacı olan 12 kadını istihdam ediyorum. Hurmalı, cevizli, tahinli kömbelerimizi yapıyorum. Bu lezzet Hatay’ın olmazsa olmazı” ifadelerini kullandı.
TURİSTLER GELİYOR
Künefeci Azize Tufan ise 20 yıldır bu işi yaptıklarını ve depremden sonra yeniden ayağa kalkarak iş yerlerini açtıklarını anlattı. Tufan, “Buraya açtıktan sonra eski müşterilerimiz yeniden gelmeye başladı. Turistlerimiz de bizi hiç ihmal etmiyorlar” şeklinde konuştu. Antakya’da süt ve süt ürünleri ile reçel, nar ekşisi ve tuzlu yoğurt gibi yöresel lezzetleri vatandaşla buluşturduklarını söyleyen Oğuzhan Boz, yeniden mandıra üretimine başladıklarını söyleyerek “Hatay’ın en önemli simgelerinden biri de zengin kahvaltısıdır. Burada kahvaltılık ürünlerimiz mevcut. Türkiye’nin dört bir yanından sipariş alıyoruz. Hatay’dan farklı şehirlere gidenler ya da bize destek olmak isteyenler sipariş veriyor” dedi.