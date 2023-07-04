Hatay mutfağından yeniden kokular yükseliyor

Künefeci Azize Tufan ise 20 yıldır bu işi yaptıklarını ve depremden sonra yeniden ayağa kalkarak iş yerlerini açtıklarını anlattı. Tufan, “Buraya açtıktan sonra eski müşterilerimiz yeniden gelmeye başladı. Turistlerimiz de bizi hiç ihmal etmiyorlar” şeklinde konuştu. Antakya’da süt ve süt ürünleri ile reçel, nar ekşisi ve tuzlu yoğurt gibi yöresel lezzetleri vatandaşla buluşturduklarını söyleyen Oğuzhan Boz, yeniden mandıra üretimine başladıklarını söyleyerek “Hatay’ın en önemli simgelerinden biri de zengin kahvaltısıdır. Burada kahvaltılık ürünlerimiz mevcut. Türkiye’nin dört bir yanından sipariş alıyoruz. Hatay’dan farklı şehirlere gidenler ya da bize destek olmak isteyenler sipariş veriyor” dedi.