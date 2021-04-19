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HATAY

Hatay Valiliği: PYD/YPG tarafından gönderilen patlayıcılar ele geçirildi

Hatay Valiliği, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'nin sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere Afrin'e gönderdiği patlayıcıların polisin operasyonuyla ele geçirildiğini açıkladı. Bir kişinin yakalandığı operasyonda, bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 fünye, araç kumandası, 4 el bombası, motosiklet aküsü de bulundu.

Haber Merkezi AA
Hatay Valiliği: PYD/YPG tarafından gönderilen patlayıcılar ele geçirildi
Bombalar, PYD/YPG işgalindeki Tel Rıfat'tan gönderildi.

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü tarafından dün düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'nin, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere örgüt kontrolündeki Tel Rıfat'tan gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi.

Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Eylemci olduğu tespit edilen bir kişinin yakalandığı operasyonda, bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 fünye, araç kumandası, 4 el bombası, motosiklet aküsü de bulundu.

Yakalanan şüphelinin ifade işlemi sürüyor

Açıklamada, yakalanan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, Hatay Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı bildirildi.

Toprağa gizlenmişti: PKK/YPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele geçirildi
FOTOĞRAF 8
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKKYPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele geçirildi.
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Şanlıurfa Valiliği, Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Tel Abyad'da 693 kilo patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı.
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Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad kırsalında güvenlik güçlerince, terör örgütü PKKYPG'nin eylemlerinin tespiti ve deşifresine yönelik çalışmaları kapsamında boş arazide toprağa gizlenmiş patlayıcı tespit edildi.
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Ekiplerin yaptığı aramada top ve havan mühimmatı kullanılarak hazırlanmış el yapımı bomba, fabrikasyon tipi anti personel mayın, demir bloklarla güçlendirilmiş el yapımı mayından toplam 42 parçadan oluşan patlayıcı bulundu.
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Patlayıcıyı kontrollü şekilde imha eden ekiplerin bölgedeki güvenlik önlemleri sürüyor.
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Toprağa gizlenmişti: PKK/YPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele geçirildi
Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad kırsalında güvenlik güçlerince boş arazide toprağa gizlenmiş terör örgütü PKK/YPG'ye ait 693 kilo patlayıcı ele geçirildi.

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