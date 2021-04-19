Hatay Valiliği: PYD/YPG tarafından gönderilen patlayıcılar ele geçirildi

Hatay Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü tarafından dün düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütünün Suriye kolu PYD/YPG'nin, halkın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde bombalı eylemler gerçekleştirmek üzere örgüt kontrolündeki Tel Rıfat'tan gönderdiği patlayıcılar ele geçirildi.

Bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Eylemci olduğu tespit edilen bir kişinin yakalandığı operasyonda, bomba yapımında kullanılan elektronik devreler, 4 fünye, araç kumandası, 4 el bombası, motosiklet aküsü de bulundu.

Yakalanan şüphelinin ifade işlemi sürüyor

Açıklamada, yakalanan şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği, Hatay Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanıldığı bildirildi.

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