Hatay’a 42 yeni okul geliyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara önerilerde bulundu. Bu yıl tercih kılavuzunda bazı önemli yenilikler yaptıklarını belirten Özvar "Öncelikle depremzede öğrencilerimizin içinden geçtiği bu zorlu sürece bir nebze de olsa olumlu katkı sağlayabilmek için onlara özel bir kontenjan tanımlaması yaptık. Milletimizin baş tacı gazi ve şehitlerimizin yakınlarına da ayrı bir kontenjan tanımladık. Bu kontenjanlara ek olarak, 34 yaş üzeri kadınlarımıza da tercih kılavuzunda özel bir kontenjan sağladık" ifadelerini kullandı.