Hatay’a 42 yeni okul geliyor

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Milli Eğitim Bakanlığı, Hatay’da Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri başta olmak üzere toplam 42 yeni okul yapacak. Bunların 14’ü anaokulu, 3’ü özel eğitim anaokulu, 15’i ilkokul, 10’u ortaokul olacak. İlk etapta yapılacak bu okulların yanı sıra ilerleyen süreçte inşa edilecek okul sayısı artacak. Okullardaki toplam derslik sayısı ise deprem öncesindeki sayıyı aşacak. Mesleki eğitimine devam etmek isteyenler için de bölgeye bir olgunlaşma enstitüsü yapılacak. Depremden önce 14 bin 724 derslikte eğitim verilen kente, birlikte 25 bin 90 öğretmen gelecek. Öğretmenlerin konaklaması için Hatay’da yeni öğretmenevi inşası ise kısa sürede başlayacak.