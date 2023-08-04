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Hatay’a 42 yeni okul geliyor

Depremin yerle bir ettiği Hatay’da eğitimde normalleşme için altyapı hazırlanıyor. Yapılacak 42 okul için 2,5 milyar TL yatırım yapılacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 4/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı, Hatay’da Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa ilçeleri başta olmak üzere toplam 42 yeni okul yapacak. Bunların 14’ü anaokulu, 3’ü özel eğitim anaokulu, 15’i ilkokul, 10’u ortaokul olacak. İlk etapta yapılacak bu okulların yanı sıra ilerleyen süreçte inşa edilecek okul sayısı artacak. Okullardaki toplam derslik sayısı ise deprem öncesindeki sayıyı aşacak. Mesleki eğitimine devam etmek isteyenler için de bölgeye bir olgunlaşma enstitüsü yapılacak. Depremden önce 14 bin 724 derslikte eğitim verilen kente, birlikte 25 bin 90 öğretmen gelecek. Öğretmenlerin konaklaması için Hatay’da yeni öğretmenevi inşası ise kısa sürede başlayacak.


İskender Pala'dan tercih yapacak öğrencilere: Edebiyat yeni bir dünya kurmak içindir
İskender Pala'dan tercih yapacak öğrencilere: Edebiyat yeni bir dünya kurmak içindir

İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden yazar Prof. Dr. İskender Pala, üniversite tercihi yapacak adaylara tavsiyelerde bulundu. Üniversite eğitimini yalnızca meslek seçimi olarak düşünmemeleri gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Pala, edebiyatın insana yetkinlik veren bir alan olduğunu dile getirdi. Pala, "Edebiyat insan zihnini terbiye eder, bireye kişilik kazandırır ve toplumsal farkındalığı arttırır. Bu açıdan edebiyat eğitimi bir tür ayrıcalıktır. Bu çağın gençleri gelecekte engelleri aşmak istiyorlarsa bence edebiyat bölümlerini tercih etmelidir. Edebiyat eğitimi yaşadığımız dünyaya uyum sağlamaktan öte yeni bir dünya kurmak içindir" dedi.




#Deprem Bölgesi
#Eğitim
#Milli Eğitim Bakanlığı
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