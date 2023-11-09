Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 05.32'de merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Yerin 8.28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi.





Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.





AFAD, 4,8’lik depremde can ve mal kaybı olmadığını açıkladı





Deprem sonrası ilk resmi açıklama Hatay AFAD’dan geldi.





Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; ilk bilgilere göre can ve mal kaybının olmadığı duyuruldu.



















