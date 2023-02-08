Hatay'da mucize kurtuluş: Ömer enkazdan 49 saat sonra çıkarıldı

Türkiye 6 Şubat 2023 Pazartesi günü son yüzyılın en yıkıcı iki depremini yaşadı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından 7,6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldık. Depremler, 16 milyon kişinin yaşadığı 10 şehirde binlerce binayı yıktı. İki büyük depremde 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 910 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...