Hatay'da yapımı tamamlanan 67 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

"Bu alanlar, kalıcı iş yerleri yapılana kadar esnafımız için umut, moral olacak. Birçok esnafımız müşterileriyle tekrar temas kurabilecek. Şehrin canlanması açısından bunu çok önemsiyoruz. Bu iş yerlerinin oluşmasında emeği olan valiliklerimize, AFAD'a ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyorum. İş yerlerinin esnafımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."