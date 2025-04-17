Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Hatay'da yolda yürürken buldu: Kendisi bile inanamadı

Hatay'da yolda yürürken buldu: Kendisi bile inanamadı

10:1417/04/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Hatay'da yol kenarında yaralı halde bulunan ergüvani balıkçıl kuşu rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim edildi. Yaralı kuşu bulan vatandaş Mehmet Çelik, "Ben yolda giderken kuş önüme atladı. Kuşu yakaladığımda kanadı kırıktı. Kuşu tedavisi için yetkililere teslim ettim" dedi.

Antakya ilçesinde yaşayan Mehmet Çelik, yol kenarında gördüğü erguvani balıkçıl kuşunun kanadından yaralı olduğunu fark etti. Çelik, durumu Mustafa Kemal Üniversitesi Yabani Hayvan Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen MKÜ yetkilileri, yaralı ergüvani balıkçıl kuşunu tedavi için teslim aldı. Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

Yaralı kuşu bulan vatandaş Mehmet Çelik, "Ben yolda giderken kuş önüme atladı. Kuşu yakaladığımda kanadı kırıktı. Kuşu tedavisi için yetkililere teslim ettim" ifadelerini kullandı.
#Ergüvani balıkçıl kuşu
#Hatay
#Antakya
#Mehmet Çelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aspirin kalp krizi ve felç riskine karşı koruyucu kalkan mı? Uzman isimden önemli uyarılar geldi