Hatay'da yolda yürürken buldu: Kendisi bile inanamadı

Antakya ilçesinde yaşayan Mehmet Çelik, yol kenarında gördüğü erguvani balıkçıl kuşunun kanadından yaralı olduğunu fark etti. Çelik, durumu Mustafa Kemal Üniversitesi Yabani Hayvan Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen MKÜ yetkilileri, yaralı ergüvani balıkçıl kuşunu tedavi için teslim aldı. Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğaya salınacak.