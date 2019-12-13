Gündem Hatice anne 4 yıllık ayrılığın ardından oğluyla hasret gideriyor Banyosunu yaptırdım, tırnaklarını kestim birlikte yemek yedik
DİYARBAKIR

Hatice anne 4 yıllık ayrılığın ardından oğluyla hasret gideriyor: Banyosunu yaptırdım, tırnaklarını kestim birlikte yemek yedik

Diyarbakır'da, 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, oğullarıyla yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşıyor. Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Cafer Ceylan, "Annelerin oturma eyleminin etkisi oldu. Çok kişi bakıyordu ailesini görmek için. Çok kişi gelmek istiyor, baskı ve korkudan dolayı gelemiyorlar" dedi. Anne Ceylan, "Oğlumun banyosunu yaptırdım. Ona yeni kıyafetler aldım. Tırnaklarını bile ben kestim. 4 yıldan sonra buldum artık onu bırakmam. Aynı sofrada yeniden bir araya geldik" sözleri herkesi duygulandırdı.

Haber Merkezi AA
Cafer Ceylan - Anne Hatice ceylan
Cafer Ceylan - Anne Hatice ceylan

Diyarbakır'da, uğruna HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan Hatice Ceylan ile eşi Abdülkadir Ceylan, 15 yaşında dağa kaçırılan evlatlarıyla 4 yıllık hasretin ardından sıcak yuvalarında bir araya geldi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

  • Hatice Ceylan'ın eyleminin 64'üncü gününde 10 Aralık'ta güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Cafer, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Terörün pençesinden kurtulan Cafer, 4 yıl hasret kaldığı annesine, babasına, kardeşlerine ve evine kavuştu.

DHA
Abdülkadir Ceylan - Cafer Ceylan - Hatice Ceylan

Evinde özlem duyduğu huzura bulan Cafer, ailesinin yanı sıra evlerini ziyaret eden akrabalarıyla da hasret gideriyor.

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"Evim çok sakin ve huzurlu"

Cafer Ceylan, AA muhabirine, 4 yıl sonra yeniden ailesine döndüğü için çok mutlu olduğunu, annesini, babasını ve akrabalarını görmenin sevincini yaşadığını dile getirdi.

  • Ayrı kaldığı süreçte ailesini ve evini hiç aklından çıkarmadığını ifade eden Ceylan, "Suriye'de sadece kan, yıkık binalar, sürekli patlama ve silah sesleri var. Ama evim çok sakin ve huzurlu. Uzun süredir dönmeye karar vermiştim. Orada ailesini merak eden çok kişi vardı. Oturma eylemi yapan aileleri televizyondan izliyorduk." dedi.

Fırsat bulduklarında Diyarbakır annelerinin oturma eylemini takip ettiklerini vurgulayan Ceylan, "Acaba bizim de annemiz orada mı?" diye takip edenlerin çok olduğunu söyledi.

DHA
Hatice Ceylan- Abdülkadir Ceylan - Cafer Ceylan

"Annelerin oturma eyleminin etkisi oldu"

  • "Sürekli, 'Benim burada ne işim var?' diye düşünüyordum. Çünkü benim ailem, akrabalarım, toprağım burada. Eğer savaşacaksam gelip kendi ailem, toprağım ve vatanım için savaşırım. Annelerin oturma eyleminin etkisi oldu. Önce çok önemsenmedi sonra çok etkili olmaya başladı. Çok kişi bakıyordu ailesini görmek için. Çok kişi gelmek istiyor, baskı ve korkudan dolayı gelemiyorlar." ifadelerini kullanan Ceylan, terör örgütüne katılanlara dönmeleri yönünde çağrıda bulundu.
Ceylan, "Ben geldim. Kelepçe bile takmadılar. 'Tutuklayacaklar, işkence yapacaklar.' diyorlardı. Ama bunlar yaşanmadı. Sadece ifademi aldılar. İsteyen gelebilir. Orada her söylenene inanmasınlar." diye konuştu.

"Dünyalar benim olsa bu kadar sevinmezdim"

Hatice Ceylan, oğlunu ilk gördüğünde yaşadığı duyguların tarifsiz olduğunu belirterek, diğer oturma eylemi yapan tüm annelerin de çocuklarına kavuşmasını diledi.

DHA
Abdülkadir Ceylan - Cafer Ceylan - Hatice Ceylan evlerinde birlikte hasret gideriyorlar.

"Dünyalar benim olsa bu kadar sevinmezdim. İnsanın çocuğu dünyalara bedel. İnşallah diğer anneler de çocuklarına kavuşurlar. Oğlumun gelmesinde etkili olan Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, polisimiz ve askerlerimize çok teşekkür ediyorum. Onlar bizi sevindirdi. Allah da onları sevindirsin." ifadesini kullanan Ceylan, çocukları terör örgütünce kaçırılan diğer ailelere de oturma eylemine katılmalarını tavsiye etti.

Yıllar sonra kavuştuğu oğlu ile hasret giderdiğini dile getiren Ceylan, evladını bağrına bastığını belirtti.

Ceylan, şöyle konuştu:

  • "Oğlumun banyosunu yaptırdım. Ona yeni kıyafetler aldım. Tırnaklarını bile ben kestim. 4 yıldan sonra buldum, artık onu bırakmam. Aynı sofrada bir araya geldik. İnşallah bundan sonra böyle devam eder. İlk oturma eylemine katıldığım zaman çok inançlı değildim ama o anneleri dinledikten sonra insanın inancı artıyor. Diğer anneler de oturma eylemine katılsınlar. Çocukları belki onları izler, döner."

"Oğlumla hasret giderdik"

Baba Abdulkadir Ceylan ise oturma eylemine katılma konusunda eşiyle birlikte karar aldıklarını, eşinin eyleme katılmasının faydasını gördüklerini aktardı.

  • Buruk bir mutluluk yaşadıklarını ifade eden Ceylan, "Kendi açımızdan mutluyuz ama diğer aileler adına üzgünüz. İnşallah onlar da çocuklarına kavuşur. Oğlumla oturduk, sohbet ettik, hasret giderdik. 4 yılın acısı var. Oğlum, 'Bu kadar çok sevildiğini bilmiyordum.' diyor." dedi.

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4 yıl sonra oğluna kavuşan Hatice annenin sözleri duygulandırdı.

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