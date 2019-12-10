Gündem Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı
DİYARBAKIR

Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı

Hatice anne 4 yıllık hasretin ardından oğlu ile kucaklaştı

Diyarbakır'da uğruna HDP il binası önünde oturma eylemi yaptığı, 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Cafer Ceylan'a kavuşan anne Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, 4 yıllık hasretin ardından evlatlarıyla kucaklaştı.

Haber Merkezi AA
Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, 4 yılın ardından evlatlarını bağrına bastı.
Hatice ile baba Abdülkadir Ceylan, 4 yılın ardından evlatlarını bağrına bastı.

Merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce, 8 Ekim'de 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Cafer için oturma eylemine katılan ve gece aldığı müjdeli haberle evladına kavuşan anne Hatice Ceylan ve eşi, oğulları Cafer'i görebilmek için ellerinde fotoğrafı ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine geldi.

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Cafer ile ifade işlemi için götürüldüğü Emniyet Müdürlüğünde görüşen Ceylan çifti, evlatlarını bağrına bastı.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Ceylan, 4 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu oğlunun elini sıkı sıkı tuttu, gözyaşı döktü.

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