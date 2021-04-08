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DİYARBAKIR

Hatıra ormanının ilk fidanları ​

Hatıra ormanının ilk fidanları

Büyükşehir Belediyesi’nce oluşturulan “Diyarbakır 21 Hatıra Ormanı”nda ilk fidan toprakla buluşturuldu. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Barış Ormanı’nda “Diyarbakır 21 Hatıra Ormanı” adı ile oluşturulan bölümde fidan dikimine başlandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hatıra ormanının ilk fidanları ​
Barış Ormanı’nda “Diyarbakır 21 Hatıra Ormanı” adı ile oluşturulan bölümde fidan dikimine başlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nce oluşturulan “Diyarbakır 21 Hatıra Ormanı”nda ilk fidan toprakla buluşturuldu. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Barış Ormanı’nda “Diyarbakır 21 Hatıra Ormanı” adı ile oluşturulan bölümde fidan dikimine başlandı. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu hatıra ormanına ilk fidanı dikti. Karaloğlu, 21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde, “21 Ocak’ta 21’de buluşalım” diye bir sosyal medya kampanyası başlattıklarını hatırlatarak, hem Türkiye’yi hem dünyayı Diyarbakır’a davet ettiklerini söyledi. “İnşallah bugün toprakla buluşturacağımız fidanlar ağaca dursun, ormana dönüşsün, Diyarbakır’ımız da, ülkemiz de yemyeşil olsun. Diktiğimiz her fidanı, her ağacı geleceğe bir nefes, gelecek nesillere bugünden ulaştırdığımız bir selam olarak görüyoruz. Onun için bu toprakları gelecek nesillere, toprağımızı, suyumuzu, havamızı, çevremizi koruyarak devredersek yavrularımıza görevimizi yapmış oluruz” diyen Karaloğlu, ülkenin her yerinde belediyeler olarak ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

CADDELERE MEVSİMLİK ÇİÇEKLER EKİLDİ

Karaloğlu, baharın gelmesi ile Diyarbakır sokaklarının, caddelerinin, kavşaklarının, refüjlerinin cıvıl cıvıl olduğunu aktararak, mevsimlik çiçekleri Diyarbakır’da toprakla buluşturduklarını bildirdi. Çevre konusunda da önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti: “Geçen hafta EKAY Projemizin temelini attık. Çevre bakımından devam eden önemli bir projedir. 20 milyon dolarlık bir proje ve yıllardır Diyarbakır’da yaklaşık 2 milyon nüfusu olan bu şehirde şehrin atığı, çöpü vahşi depolanıyordu. Bu şehir için çok önemli olan Karacadağ’ın eteğinde vahşi depolanıyordu. Vahşi depolanan çöp kendiliğinden yanarak hem havamızı kirletiyordu hem bölgede yaşayan insanımızı zehirliyordu. Bu büyük problemi çözmek için EKAY Projemizin temelini attık.”

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