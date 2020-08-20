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ERZURUM

Hava durumu haberleri: Doğu Anadolu'daki 6 il için yağış uyarısı

Doğu Anadolu'daki 6 il için yağış uyarısı

Doğu Anadolu'da 6 ilde yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ani sel ve su baskını, yıldırım gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan hava durumu açıklamasına göre, bölgede yarın saat 17.00'dan itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Rize'deki selde anne ile kızının yaşadığı korku dolu anlar kamerada
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Rize'deki selde anne ile kızının yaşadığı korku dolu anlar kamerada
Rize'de dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar bir çok noktada heyelana neden olurken, İstanbul'dan tatil için geldikleri köylerinde çay bahçesindeki heyelanı görüntüleyen anne ile kızının yaşadıkları korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında düşecek

Yağışlar 24 Ağustos'a kadar devam edecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 6 ile 10 derece arasında düşecek.

Ani sel ve su baskını, yıldırım gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılar
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Ayder Yaylası yolunda heyelan; çay bahçesinde mahsur kaldılar
Rize'de, Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçeleri arasındaki yolda, sağanak sonrası heyelan meydana geldi. Ayder Yaylası'na ulaşımın sağlandığı yol kapanınca uzun araç kuyrukları oluştu. Yolun temizlenmesi için iş makineleriyle çalışma başlatılırken, yayladan dönüşe geçen tatilciler, alternatif yola yönlendirildi. Çayırdüzü köyünde çay toplayanlar ise bahçede mahsur kaldı.


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