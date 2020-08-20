Doğu Anadolu'daki 6 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan hava durumu açıklamasına göre, bölgede yarın saat 17.00'dan itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

OYNAT 00:30 Rize'deki selde anne ile kızının yaşadığı korku dolu anlar kamerada Rize'de dünden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar bir çok noktada heyelana neden olurken, İstanbul'dan tatil için geldikleri köylerinde çay bahçesindeki heyelanı görüntüleyen anne ile kızının yaşadıkları korku dolu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. BiP'te paylaş

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Sıcaklıklar 6 ile 10 derece arasında düşecek

Yağışlar 24 Ağustos'a kadar devam edecek, sıcaklıklar ise mevsim normallerinin 6 ile 10 derece arasında düşecek.

Ani sel ve su baskını, yıldırım gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.