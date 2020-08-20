Hava durumu haberleri: Doğu Anadolu'daki 6 il için yağış uyarısı
Doğu Anadolu'daki 6 il için yağış uyarısı
Doğu Anadolu'da 6 ilde yarın akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteorolojiden yapılan açıklamada ani sel ve su baskını, yıldırım gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan hava durumu açıklamasına göre, bölgede yarın saat 17.00'dan itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.