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Hava durumu haberleri: Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı

Meteorolojiden İstanbul için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ile ilgili bir hava durumu uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada yarın öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiği kaydedildi. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da yarın öğlen saatlerinde kuvvetli rüzgâr ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji uyardı


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu açıklamasında "Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgarın, yer yer kuvvetli fırtına(60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Meteorolojiden yoğun kar ve kuvvetli yağmur uyarısı
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Meteorolojiden yoğun kar ve kuvvetli yağmur uyarısı
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İstanbula fırtına uyarısı

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