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İSTANBUL

Hava durumu haberleri: Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı​

İstanbullular dikkat: Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan değerlendirmeye göre hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredecek. İstanbul, Samsun, Bursa ve Trabzon'da yağış beklenirken, rüzgar Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Haber Merkezi İHA
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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tokat, Ardahan çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğu, Balıkesir ve Bursa’nın kuzey ilçelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Tokat ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, gece saatlerinden sonra ise Marmara bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin civarında

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normallerinin civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:


  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 9
  • İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı 12
  • İzmir: Az bulutlu 17
  • Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
  • Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer yağmur ve sağanak yağışlı 14
  • Antalya: Az bulutlu 24
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı 14
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 1
  • Diyarbakır: Az bulutlu 17

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