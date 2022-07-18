Meteoroloji il il uyardı: Serin havanın ardından kavurucu sıcaklar geliyor

Ülke genelinde esen şiddetli rüzgarlar hem hissedilen sıcaklıkları düşüyor hem de orman yangını riskini artırıyor.

Meteoroloji günlük hava tahmini raporuna göre; bugün yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor. Karadeniz kıyıları, İstanbul’un boğaz ve kuzey kesimleri, Kırklareli, Edirne, Kastamonu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan ile Sivas’ın batı, Yozgat’ın doğu, Kayseri ve Gümüşhane’nin kuzey çevrelerinde ise yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Beş kentte hava durumu şöyle:

İstanbul'da 50 kilometreyi geçen poyrazın etkisiyle hava serinliyor. Sıcaklık 22-23 derece.

REKLAM

Ankara'da da poyraz çok kuvvetli esiyor. Sıcaklık 28 derece.

İzmir'de etkili olan fırtına 3 gün boyunca sürecke.

Bursa'da rüzgarla birlikte sıcaklık 28 dereceye iniyor.

Antalya'da ise hava sıcaklığı 40 derece yaklaşıktı. Önümüzdeki günlerde nem artacak.

MARMARA'DA HAVA DURUMU

Marmara'da iki gün boyunca etkili olacak poyrazla sıcaklık 22-25 derece civarında seyredecek.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle deniz ulaşımında aksama da yaşanabilir.

İÇ ANADOLU'DA 60 KM'Yİ BULAN RÜZGAR

İç Anadolu Bölgesi'nde de rüzgar çok kuvvetli esiyor.

Üç gün sürmesi beklenen rüzgarın özellikle Nevşehir, Sivas, Aksaray tarafında etkili olacak.

Bölgede hava güneşli, sıcaklık 27-28 derece.

EGE'YE ORMAN YANGINI UYARISI

Manisa, Çeşme, Aydın, Bodrum, Afyon boyunca üç gün fırtına var. Rüzgar hızının 70 kilometreye çıkması bekleniyor.

REKLAM

Marmaris'te rüzgar yeniden şiddetleniyor Bodrum 32, Muğla 38 derece.

Akdeniz'de sıcaklık daha da artıyor.

Mersin ve Adana'nın kuzeyinde poyraz şiddetli esiyor. Adana 35, Kahramanmaraş 40 derece.

SICAKLIK 50 DERECEYİ BULACAK

Güneydoğu'da gölgede Diyarbakır 42, Gaziantep 39. Bölgede güneşin altı 50 derece.

KARADENİZ'DE SAĞANAK GEÇİŞLERİ

Karadeniz'de Kastamonu ve Sinop kıyılarıyla Samsun, Ordu, Trabzon boyunca sağanak geçişleri olacak.

Ordu'da yağışın daha da kuvvetli olması bekleniyor. Bolu'da 23, sahillerde 26-27 derece.

Doğu Anadolu'da Erzurum, Erzincan ve bölge genelinde rüzgarlar çok şiddetli. Erzurum 32, Malatya 35 derece.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava durumu raporunu da paylaştı.

Meteoroloji raporunda sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini paylaştı.

REKLAM