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Hava Harp Okulu davasında karar

Yargıtay’ın bozduğu Hava Harp Okulu davasında karar açıklandı. Yargıtay, İstanbul Hava Harp Okulu’nda 15 Temmuz gecesi yaşanan olaylarla ilgili yapılan itirazı değerlendirerek 8 sanık hakkında yeniden yargılama kararı vermişti.

Haber Merkezi
04:00 . 5/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Darbe başarılı olsa Ergezen TRT İstanbul Müdürü, Feti Alpay ise Vali olacaktı.

Darbe başarılı olsa Ergezen TRT İstanbul Müdürü, Feti Alpay ise Vali olacaktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da şikayetçi olduğu davanın duruşması dün İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, darbeye katıldığı belirlenen Kurmay Albay Ali Başaran’a 15 yıl, nöbetçi olan Binbaşı Osman Seven’e 16 yıl hapis cezası verdi. 1 kişinin beraat ettiği davada diğer sanıklar çeşitli oranlarda cezalar aldı.

15 Temmuz darbe girişiminin en önemli merkezlerinden biri de İstanbul Hava Harp Okulu’ydu. Buradaki birlikler Atatürk Havalimanı’nı işgal etmiş, İstanbul Valiliği’ni işgale gitmişlerdi. İlk yargılamada anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüsle yargılanan 43 kişi arasında yer alan Alay Komutanı Hüseyin Ergezen ağırlaştırılmış müebbet

hapis cezası aldı. Okul komutanı Feti Alpay da aynı cezaya çarptırılmıştı. Darbe başarılı olsa Ergezen TRT İstanbul Müdürü, Feti Alpay ise Vali olacaktı.


Kaynak yöneticilerine hapis


FETÖ'nün finans merkezi olan Kaynak Holding'in eski yöneticilerinin yargılandığı 32'si firari 79 sanıklı dava karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada sanıklar Ali Yusuf ve Bülent Kaynaroğlu'na "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi. 13 sanık 1 yıl 10 ay ile 4,5 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılırken, 25 sanık ise örgüt üyeliğinden beraat etti. Ölen 2 kişinin davası düştü. Tutuksuz yargılanan 5 sanık ile Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan gibi elebaşlarının da aralarında bulunduğu firari 32 sanığın dosyası ayrıldı.


#Harp Okulu
#FETÖ
#darbe girişimi
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