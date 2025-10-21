Hava korsanlığına 12 yıl hapis

Kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen veya bu aracı hareket halinde iken durduran kişiye, 1 yıldan 3 yıla kadar, bu aracı gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişiye, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile verilecek. Uçak, helikopter vb. hava ulaşım araçları içinde taşkınlık çıkaran ya da hareket etmesini herhangi bir fiille engelleyenler bu kapsamda yargılanacak. Hava korsanlığı yapanlara yani hava aracını gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişilere, bu suçtan 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Deniz veya demir yolu ulaşım araçlarının kaçıranlara 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilecek.