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Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzede tahliyesini sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi.

12:52 . 12/02/2023 Sunday
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Depremzede tahliyeleri devam ediyor.

Depremzede tahliyeleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla depremzedelerin tahliyesinin devam ettiğini bildirdi.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
“Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, aralıksız şekilde depremden kurtarılan vatandaşlarımızın tahliyesine devam ediyor. Pilotlarımız da uçaktaki çocuklarımıza moral vermek için onları kokpite alıyor, pilotluk ve uçak hakkındaki meraklarını da gideriyor”
denildi.


#MSB
#Hava Kuvvetleri
#depremzede
#deprem
9 dakika önce
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Hava Kuvvetlerine ait uçaklar depremzede tahliyesini sürdürüyor
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