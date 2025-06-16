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Hava sahası kapandı: İstanbul'dan kalkan İran uçağı acil iniş yaptı

Hava sahası kapandı: İstanbul'dan kalkan İran uçağı acil iniş yaptı

15:3016/06/2025, Pazartesi
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Meraj Havayollarına ait yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na indi.
Meraj Havayollarına ait yolcu uçağı, Van Ferit Melen Havalimanı'na indi.

Terör devleti İsrail’in İran’a yönelik saldırısının ardından bölgede tansiyon yüksek seyrini sürdürürken, İran hava sahası sivil uçuşlara kapatıldı. Bu gelişmenin ardından İstanbul’dan kalkan ve 50 İranlı yolcuyu taşıyan uçak, rotasını değiştirerek Van’a iniş yaptı.

İsrail'in saldırısı sonrası İran hava sahası uçuşlara kapanırken, ülkelerine dönmek isteyen İranlılar kara yolunu kullanmaya başladı.



  • Bugün öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkan ve içerisinde 50 İranlı yolcu taşıyan Meraj Havayollarına ait uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na indi.

Yolcuların kara yolu ile İran'a gideceği öğrenildi.




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