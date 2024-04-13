Hava sıcaklıkları artacak: Meteoroloji iki ili uyardı! Orman yangınlarına dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
Pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış beklenmiyor. Perşembe günü ise yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış görülecek.
Meteoroloji'den yapılan açıklamamda,
"Önümüzdeki hafta ortasında Muğla ve Aydın çevrelerindeki sıcaklıklara mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yağışsız bir döneme de girdiğimiz için bir haftalık periyotta orman yangınları konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz”
ifadeleri kullanıldı.
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17 dakika önce