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Hava sıcaklıkları artacak: Meteoroloji iki ili uyardı! Orman yangınlarına dikkat

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artmaya devam ederek batı ve iç kesimlerde 26-30 dereceye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına karşı uyardı.

14:54 - 13/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son tahminlere göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.


Pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış beklenmiyor. Perşembe günü ise yurdun iç ve batı kesimlerinde yağış görülecek.


Meteoroloji'den yapılan açıklamamda,
"Önümüzdeki hafta ortasında Muğla ve Aydın çevrelerindeki sıcaklıklara mevsim normallerinin 7-8 derece üzerine çıkacağını tahmin ediyoruz. Yağışsız bir döneme de girdiğimiz için bir haftalık periyotta orman yangınları konusunda dikkatli olunmasını tavsiye ediyoruz”
ifadeleri kullanıldı.



#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#orman yangını
#hava durumu
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