Hava sıcaklıkları artacak: Meteoroloji iki ili uyardı! Orman yangınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük yeni verileri paylaştı. Birçok bölgede sağanak beklenirken, hava sıcaklıklarının artıp artmayacağı merak konusu oldu. Yola çıkacaklar dikkat! Son tahminlere göre; akşam saatlerinden itibaren Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile doğusunda ise çığ tehlikesine dikkat çekiliyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak?