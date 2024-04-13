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Bayram tatilinin 7 günlük bilançosu

Ramazan Bayramı tatilinin 7 gününde 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 331 kişi yaralandı.

11:55 - 13/04/2024 Cumartesi
AA
Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçide düştü.
Isparta'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçide düştü.

Ramazan Bayramı tatilinin 7. gününde 664 trafik kazası meydana geldi, 349 bin 174 araç denetlendi, 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Tatilin 7 günündeki toplam 4 bin 370 trafik kazasında 55 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 331 kişi yaralandı.


Taşıma yapan bazı araçların seyirlerine izin verilecek

Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, yarın saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar İstanbul ve Ankara'ya girişlerine izin verilmiyor.



#Ali Yerlikaya
#Ramazan Bayramı
#Trafik kazası
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