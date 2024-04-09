Gazze'de 185 günlük bilanço: 33 bin 360 can kaybı

Uyarıları hiçe sayarak hedef gözetmeksizin bombardıman altına aldığı Gazze halkı, tüm zorluklara rağmen yaşam mücadelesi veriyor.

Son olarak Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 186 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 360'a, yaralı sayısının da 75 bin 993'e yükseldiği kaydedildi.