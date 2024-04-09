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Gazze'de 185 günlük bilanço: 33 bin 360 can kaybı

Katil İsrail ordusunun saldırıları altında olan Gazze'de can kaybı 33 bin 360'a ulaşırken, saldırılar sırasında yaralananların sayısı 76 bine dayandı.

14:50 - 9/04/2024 Salı
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Gazze'de aylardır kan durmuyor. Katil İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik hain saldırılarını sürdürüyor.


İnsani yardımların engellendiği Gazze'de insanlık artık yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor.


Uyarıları hiçe sayarak hedef gözetmeksizin bombardıman altına aldığı Gazze halkı, tüm zorluklara rağmen yaşam mücadelesi veriyor.



Son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti


Son olarak Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 186 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 60 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.



Can kaybı 33 bin 360'a yükseldi


İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 360'a, yaralı sayısının da 75 bin 993'e yükseldiği kaydedildi.


Cenazelere ulaşılamıyor


Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.




#Gazze
#İsrail
#Filistin
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